TRIBUNJABAR.ID - Ada link download MP3 lagu Lebih dari Egoku yang dibawakan Mawar Eva De Jongh.

Lagu berjudul Lebih dari Egoku dipopulerkan oleh Mawar De Jongh yang merupakan penyanyi sekaligus aktris Tanah Air.

Mawar De Jongh diketahui telah merilis lagu Lebih dari Egoku pada tahun 2019

Lagu Lebih dari Egoku merupakan single kedua dari Mawar De Jongh di industri musik Tanah Air.

Sebelumnya, Mawar De Jongh telah mengeluarkan single pertamanya yang berjudul Heartbeat.

Lagu milik Mawar De Jongh kali ini merupakan ciptaan dari Raguel Lewy.

Video klip lagu ini diunggah di kanal YouTube Trinity Optima Production pada tahun 2019.

Hingga kini, video tersebut telah ditonton sebanyak 33 juta lebih.

Selain didengarkan melalui YouTube, lagu milik Mawar De Jongh juga dapat dinikmati di berbagai platform musik.

Satu di antaranya adalah Spotify.

Untuk download lagu, hanya dapat diakses oleh para pengguna premium.