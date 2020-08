Smartfren Unlimited Dinobatkan Sebagai Paket Internet Terbaik 2020 versi Selular Awards

Jakarta, 28 Agustus 2020 – Smartfren Unlimited berhasil memperkuat posisinya sebagai paket internet terbaik di Indonesia dan diganjar piala Best Internet Package dalam ajang Selular Awards 2020. Penghargaan ini membuktikan kinerja Smartfren sebagai pelopor paket internet Unlimited di Indonesia yang sejak awal selalu berusaha menjadi paket paling sesuai dengan kebutuhan pelanggan masa kini.

Smartfren Unlimited berbeda dengan paket unlimited lainnya. Pelanggan Smartfren Unlimited bisa mengakses aplikasi apapun tanpa harus membeli paket tambahan, memiliki batas pemakaian wajar yang direset setiap hari, serta memiliki fitur Booster Unlimited untuk pelanggan yang membutuhkan batas pemakaian lebih besar. Kelebihan ini menjadikan Smartfren Unlimited sangat cocok digunakan menunjang macam-macam aktivitas digital pelanggan, mulai dari school from home sampai work from home.

Harga paket Smartfren Unlimited pun terjangkau. Pelanggan bisa mendapatkannya mulai dari Rp9.000 dengan batas pemakaian wajar 1 GB dan masa aktif 1 hari; Rp20.000 dengan batas pemakaian wajar 1 GB per hari dan masa aktif 7 hari; Rp40.000 dengan batas pemakaian wajar 1 GB per hari dan masa aktif 14 hari; Rp50.000 dengan batas pemakaian wajar 1 GB per hari dan masa aktif 28 hari; Rp80.000 dengan batas pemakaian wajar 1 GB per hari dan masa aktif 28 hari serta Rp100.000 dengan batas pemakaian wajar 1,5 GB per hari untuk masa aktif 28 hari.

Paket ini juga didukung oleh fitur Booster Unlimited untuk memudahkan pelanggan yang memerlukan batas pemakaian wajar lebih besar dan fleksibel. Pilihannya mulai dari Rp2.000 (0,5 GB untuk 1 hari), Rp5.000 (0,5 GB per hari, berlaku 3 hari), dan Rp10.000 (0,5 GB per hari, berlaku 7 hari).

“Smartfren Unlimited merupakan totalitas kami dalam memberikan layanan terbaik untuk pelanggan, dengan kelebihan berupaakses tanpa batas. Kami berterimakasih kepada masyarakat dan seluruh pelanggan sehingga akhirnya Smartfren Unlimited terbukti menjadi paket internet terbaik di Indonesia, dan meraih Best Internet Package versi Selular Awards 2020. Kami juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Selular Media Network yang telah menghadirkan ajang penghargaan ini sebagai suatu benchmark industri teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Smartfren akan terus memberikan layanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Djoko Tata Ibrahim, Deputy CEO Smartfren sambilter senyum.

Selain mendapatkan penghargaan paket internet terbaik, Smartfren Unlimited dengan campaign #UnlimitedTanpaTapi menjadi satu-satunya iklan operator telekomunikasi yang termasuk dalam nominasi Best Marketing Campaign.

Smartfren juga meraih satu penghargaan lain, yakni Best Bundling Package untuk paket bundling Smartfren-Xiaomi Redmi 8A Pro. Paket ini dirilis pada April 2020 lalu dengan harga terjangkau dan keuntungan berupa kuota besar. Pelanggan yang membeli paket bundling tersebut mendapatkan total 41 GB kuota data, dengan pembagian berupa 15 GB sebagai bonus kuota yang diberikan saat mengisi ulang pulsa Rp50.000 dan 26 GB saat mengaktifkan Paket Internet Khusus Xiaomi yang terdiri atas kuota utama 8GB, kuota chat 2 GB, kuota malam 10 GB, Super 4G Video 2 GB, Super 4G Music 4 GB dan gratis layanan Smart Music selama 30 hari.

Selular Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang rutindan konsisten digelar oleh Selular Media Network (SMN) sejak 2003 silam. Kali ini, di tahun ke-17 eksistensinya, SMN menyerahkan total 38 kategori penghargaan yang diserahkan kepada para pelaku industri telekomunikasi dengan kinerja terbaik di Indonesia. Dalam memilih pemenang untuk setiap kategori tersebut, SMN melakukan penilaian menggunakan panel timredaksi serta melakukan survei online. Kandidat di setiap kategori akan diberiskor berdasarkan inovasi, kinerja keuangan, teknologi, kepemimpinan pasar dan juga tata kelola perusahaan. Ajang penghargaan ini diselenggarakan secara virtual melalui YouTube resmi Selular pada Rabu (19/8/2020) dan diserahkan secara offline pada Rabu (26/8/2020).