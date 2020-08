Lengkap! Lirik Lagu Dynamite dari BTS Bahasa Inggris dan Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Grup asuhan Big Hit Entertainment baru saja merilis lagu barunya yang berjudul Dynamite pada Sabtu (22/8/2020).

Dalam Lirik Lagu Dynamite - BTS ini menceritakan tentang kondisi saat ini, dimana sebagian besar negara di dunia tengah berjuang melawan COVID-19.

Baru saja dirilis Lagu Dynamite - BTS ini bahkan langsung duduki puncak trending di Youtube.

Hingga artikel ini diunggah (22/8/20) Lagu Dynamite - BTS, telah ditonton lebih dari 131,6 juta pengguna YouTube.

Langsung saja berikut Lirik Lagu Dynamite - BTS lengkap dengan video klip dan terjemahannya.

Anda juga dapat Download Lagu Dynamite - BTS pada link dibawah.

Berikut lirik Lagu Dynamite - BTS.

Cause ah, ah, I'm in the stars tonight

So watch me bring the fire and set the night alight

Shoes on get up in the morn

Cup of milk let’s rock and roll

King Kong kick the drum rolling on like a rolling stone