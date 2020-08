Komentar BLACKPINK Mengenai Ice Cream, Lagu Terbaru Kolaborasi dengan Selena Gomez

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - JenChuLiChaeng, panggilan untuk keempat member BLACKPINK mengungkapkan opini mereka saat dulu pertama kali mendengar lagu "Ice Cream". Lagu itu dinyanyikan grup K-Pop BLACKPINK hasil kolaborasi dengan solois Hollywood, Selena Gomez.

"Saat pertama kali mendengar lagunya, rasanya seperti bisa merasakan manisnya lagu tersebut," kata BLACKPINK, dikutip dari Soompi, Jumat (28/8/2020).

BLACKPINK berharap tembang ini dapat membawa aura segar untuk para pendengarnya.

Begitu pula dengan kebahagiaan yang mereka rasakan bisa turut dinikmati banyak orang.

"Menurut kami, bagi banyak orang yang menghadapi panas terik di akhir musim panas, mendengarkan lagu ini akan memberi mereka kesempatan untuk 'bersantai' dan menenangkan diri."

"Kami berharap getaran baik dan kegembiraan yang kami rasakan akan tersampaikan kepada semua orang yang mendengarkan lagu tersebut," imbuh BLACKPINK.

Lewat "Ice Cream", BLACKPINK juga berharap mereka bisa menampilkan sisi lain dari diri mereka sendiri yang sangat berbeda dengan lagu sebelumnya "How You Like That".

Video musik "Ice Cream" telah rilis di kanal YouTube BLACKPINK pukul 13.00 KST atau 11.00 WIB, Jumat (28/8/2020).

Syuting video musik "Ice Cream" antara BLACKPINK dan Selena Gomez dilakukan secara terpisah karena situasi pandemi. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rilis Lagu Ice Cream Bareng Selena Gomez, Ini Harapan BLACKPINK"