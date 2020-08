bank bjb Borong Penghargaan TOP BUMD 2020

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan bank bjb mengisi perjalanan usahanya memasuki Semester II tahun 2020. Kali ini bank bjb berhasil mendapatkan penghargaan dalam ajang bergengsi TOP BUMD Awards 2020. Penghargaan ini merupakan bukti sahih atas pencapaian kinerja cemerlang yang konsisten ditunjukkan bank bjb sejak awal tahun 2020.

Tak tanggung-tanggung, bank bjb memperoleh empat penghargaan sekaligus dalam ajang yang dihelat di Golden Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta pada Kamis (27/8/2020) ini. Keempat penghargaan itu antara lain TOP Pembina BUMD 2020 kepada Gubernur Ridwan Kamil, TOP of the TOP BUMD 2020 kepada bank bjb, TOP BUMD Awards 2020 # BPD # Bintang 5 kepada bank bjb, dan TOP CEO BUMD 2020 untuk Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi.

Penghargaan diterima oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi dan Direktur Kepatuhan bank bjb Agus Mulyana, untuk penghargaan TOP Pembina BUMD yang diterima oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diwakilkan oleh Dra. Hj. I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, M.Si Kepala Biro BUMD dan Investasi Provinsi Jawa Barat.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi nyata yang diberikan kepada bank bjb. Kiprah bank bjb dalam menjaga tren usaha positif menunjukkan daya saing perseroan yang senantiasa kompetitif dalam menjalankan usahanya.

"Setiap langkah usaha yang bank bjb lakukan senantiasa didasari atas berbagai pertimbangan matang dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sambil terus menerawang melihat peluang usaha yang bisa diraih di tengah kondisi sesulit apapun. Kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, kreasi inovasi tiada henti, serta jalinan sinergi yang semakin kuat dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan bank bjb dalam menghadapi cakrawala dunia usaha yang terus berubah seiring kehadiran tantangan dan pergerakan zaman," kata Yuddy.

Sebagai gambaran, bank bjb memang sanggup memperlihatkan performa positif sejak awal tahun 2020. Performa positif ini salah satunya tercermin dari total perolehan laba perusahaan yang mencapai Rp808 miliar pada Semester I 2020. Sedangkan jumlah total aset bank bjb mencapai Rp125,3 triliun. Angka itu menunjukkan peningkatan sebesar 3,8% year-on-year (y-o-y). Di sektor kredit, penyaluran pembiayaan bank bjb tumbuh 9,8% y-o-y dengan nilai total Rp85,8 triliun.

Keberhasilan bank bjb dalam menyabet empat kategori penghargaan ini layak disyukuri dan dibanggakan, karena manajemen dan perusahaan berhasil menjadi Pemenang dari lebih 1.149 BUMD dari seluruh Indonesia. TOP BUMD Awards sendiri merupakan penghargaan BUMD yang terbesar, serta paling bergengsi dan membanggakan di Indonesia.

TOP BUMD Awards adalah satu-satunya kegiatan penilaian kinerja BUMD, yang terbesar paling kredibel, dan komprehensif di Indonesia. TOP BUMD Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada BUMD-BUMD terbaik di Indonesia, atas prestasi, perbaikan, dan kontribusi BUMD yang telah dilakukan, terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.