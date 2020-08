Harga Sayuran Turun Drastis di Kota Bandung, Disdagin: Itu Keuntungan bagi Warga Sebagai Konsumen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung merasa tidak perlu menyiapkan langkah khusus, untuk mengatasi penurunan harga sejumlah sayuran.

Kepala Disdagin Kota Bandung, Elly Wasliah mengatakan, penurunan harga sayuran di pasar tradisional menjadi keuntungan bagi masyarakat Kota Bandung yang merupakan konsumen.

"Kalau untuk menstabilkan harga sayuran supaya naik lagi, itu harus upaya teman-teman dari daerah produsen," ujar Elly, saat dihubungi, Kamis (27/8/2020).

Saat ini, kata Elly, hampir semua jenis sayuran di pasar tradisional Kota Bandung mengalami penurunan.

Tomat dan cabai menjadi jenis sayuran yang harganya turun drastis, dari yang biasanya tomat di jual Rp. 10 ribu per kilogram, kini menjadi Rp. 5 ribu per kilogram. Sedangkan harga cabai keriting dari Rp15 ribu per kilogram, turun menjadi Rp8 ribu.

"Semua jenis cabai turun, tomat, sawi, brokoli juga turun," katanya.

