Harga Sayur-mayur di Tingkat Petani Ciamis Hancur, Harga Sekilo Kol Setara Satu Permen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS – Para petani di sentra sayur mayur Kawasan Agropolitan Sukamantri Ciamis didera kerugian besar. Semua itu karena porak-porandanya harga berbagai jenis sayur sebulan ini.

Hampir semua jenis sayur-mayur harganya turun drastis di tingkat petani di daerah Ciamis utara tersebut.

Harga berbagai jenis cabai yang sebulan lalu masih sekitar Rp 15 ribu per kilogram, kini hanya Rp 5.000 per kilogram. Tomat menjadi Rp 500 per kilogram, sawi Rp 300 per kilogramg, lobak Rp 300 per kilogram, dan kubis Rp 300 per kilogram.

“Itu harga di tingkat petani, sayur-mayur sudah tidak laku dijual. Kalau dijual juga harganya murah, lebih murah dari upah petik (panen). Petani sekarang benar-benar kebingungan. Mau bangkit modal sudah menipis terkikis rugi,” ujar Pipin Arif Apilin, petani cabai dan sayur-mayur yang juga Ketua Gapoktan “Karangsari” Desa Cibeureum Sukamantri Ciamis kepada Tribun, Kamis (27/8/2020).

Harga cabai yang semula sempat Rp 15 ribu per kilogram di tingkat petani, pasca-Iduladha terus merosot.

“Sekarang harga cabai rata-rata Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per kilogram. Baik itu cabai merah keriting, cabai besar TW, cabai lokal maupun cabai rawit. Sementara biaya pokok produksi (BPP) rata-rata Rp 8.000 per kilogram. Belum lagi ongkos petik,” katanya.

Saat ini para petani, katanya, tengah menghadapi dilema, dipanen rugi tidak dipanen juga rugi.

Akhirnya banyak petani cabai yang membiarkan tanaman cabai mereka matang dan busuk di pohon.

Ada sekitar 20 hektare kebun cabai yang terpaksa ditelantarkan petani. Atau malah dicabuti tanaman cabainya.