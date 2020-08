Desainer Kondang Barli Asmara Meninggal, Artis-artis Berduka, Hujani Komentar di Postingan Terakhir

TRIBUNJABAR.ID - Seorang desainer kondang Indonesia, Barli Asmara meninggal dunia.

Ia dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (27/8/2020). Kabar duka ini kini tersebar di dunia maya.

Postingan terakhir Barli Asmara di media sosial pun menjadi sasaran.

Dilihat dari akun Instagram resmi Barli Asmara, postingan terakhirnya diunggah pada dua hari lalu.

Kini, postingan tersebut dihujani komentar dari para artis dan figur publik tanah air.

Mereka turut berduka atas berpulangnya sang desainer kondang.

Deretan artis ternama, seperti Intan RJ, Astrid Tiar, Naysila Mirdad, Titi Radjo Bintang, Sandra Dewi, dan masih banyak lagi, menuliskan komentar duka.

Berikut ini kumpulan komentar artis-artis dan sosok terkenal di postingan terakhir Barli Asmara

reisabrotoasmoro: Innalilahi wa inna illahi rodjiun Barliiiii sayang, may you rest in love.

astridtiar127: Rest In Peace kak @barliasmara.