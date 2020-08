Toyota New Agya Menjawab Kebutuhan Anak Muda Modern Kota Bandung

NEW AGYA - Seorang model memperlihatkan Toyota New Agya pada Customer and Media Gathering di sebuah kafe di Kota Bandung, Rabu (19/8/2020).

TRIBUNJABAR.ID - Auto2000 Kota Bandung meluncurkan Toyota New Agya pada Customer and Media Gathering di sebuah kafe di Kota Bandung, Rabu (19/8/2020).

Kepala Cabang Auto2000 Soekarno Hatta Lim Steven mengatakan peluncuran Toyota New Agya ini sudah digelar pada Maret 2020.

Namun, Auto2000 ingin memperkenalkan dengan menampilkannya secara umum kepada masyarakat Kota Bandung.

"Target hari ini perkenalan karena stok tidak banyak. Jadi inden sampai September-Oktober 2020," ujarnya kepada Tribun Jabar di sela Customer and Media Gathering, Rabu.

PT Toyota-Astra Motor (TAM) makin mempertegas pentingnya segmen hatchback di Indonesia dengan meluncurkan New Agya yang tampil sebagai sporty compact car dan dilengkapi dengan advance features yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan saat ini.

Sejalan dengan semangat tagline baru, yaitu “Start To Never Stop,” New Agya makin memperkuat posisinya sebagai mobil pertama pilihan generasi muda di Indonesia

"Toyota New Agya dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di kalangan anak muda modern. Agya selama ini telah menjadi salah satu pilihan untuk menunjang mobilitas pelanggan Toyota di Indonesia.

Kami berharap kehadiran New Agya dengan advance features terbaru ini dapat menjawab kebutuhan pelanggan Toyota," ucap Lim.

Tampilan sporti dan agresif New Agya diwujudkan melalui desain eksterior anyar yang didukung fitur-fitur terbaru.

Perubahan eksterior terlihat dari New Front Bumper and Grille Design with Black Chrome Element, New Black Paint for Elegant Headlamp with LED Guide, New Sporty Alloy Wheel Design, New Retractable Side Mirror, New Impressive Design Rear Lamp, hingga New Side Body Moulding untuk varian 1.2 G.