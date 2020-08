Daftar Harga Motor Matic Update Agustus 2020, dari Mulai Yamaha NMAX hingga Mio M3

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini adalah daftar harga motor matic, update Agustus 2020, dari mulai Yamaha NMAX dan motor-motor lainnya.

Buat kamu yang sudah jatuh hati dengan motor Yahama, sekarang tingal cek-cek saja harganya.

Utuk kelas matic, Yamaha punya beberapa Mio Series, seperti Mio S, Mio Z, dan Mio M3.

Selain itu, Yamaha juga punya Freego dengan desain yang cukup besar.

Lalu, berapa harga motor baru ini?

Berikut harga motor matic Yahama udapte bulan Agustus

Yamaha

Mio Z - Rp 15.800.000

Mio M3 125 - Rp 16.350.000

Mio S Smart - Rp 16.915.000

MIO M3 125 AKS SSS - Rp. 17.270.000

ALL NEW SOUL GT AKS - Rp. 17.300.000

ALL NEW SOUL GT AKS SSS - Rp. 17.800.000

X-RIDE 125 - Rp 18.690.000