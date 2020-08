Anya Geraldine Kurangi Intensitas Minum Susu Pakai Dot, Ini Alasannya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Anya Geraldine mengurangi kebiasaannya minum susu dari botol dot.

Anya Geraldine yang sudah berusia 24 tahun itu memang diketahui memiliki kebiasaan unik, minum susu dengan menggunakan botol dot yang biasa digunakan bayi.

Namun, belakangan ini karena sedang diet, Anya mulai mengurangi kebiasaan tersebut.

"Sekarang sih gue ngedot lagi ngurang-ngurangin, paling seminggu sekali, soalnya lagi diet," ujar Anya dikutip dari vlog KUY Entertainment, Rabu (26/8/2020).

Kemudian, dia menjelaskan hubungan antara dietnya dengan mengurangi kebiasaan minum dari botol dot itu.

"Karena kalau ngedot itu kan minum susunya, susu-susu anak kecil, kayak Pediasure atau Dancow gue sukanya. Sekarang lagi diet jadi gue lagi sangat-sangat mengurangi," ucapnya.

Kebiasaan unik Anya itu pernah diceritakannya di akun Twitter-nya @Anyaselalubenar.

"By the way pada belum tahu yah kalau gue ngedot wkwkw, sebenarnya ini baru beli lagi, soalnya tiap ada nyokap gue pasti dibuang (katanya takut gigi gue tonggos). Ini dibeliin lagi sama pacar gue, karena ngedot itu enak & gue jadi gampang tidur kalau ngedot," kicau Anya. (*)

