Natya Shina Disorot Media Asing, Tak Minta Maaf Setelah Sebut Jennie BLACKPINK Malas padahal Cedera

TRIBUNJABAR.ID - Penari asal Indonesia, Natya Shina, mendapat kritik dari BLINK (sebutan penggemar BLACKPINK) lantaran tidak mau meminta maaf setelah menyebut tarian Jennie BLACKPINK terlihat malas padahal ia mengalami cedera.

Natya Shina merupakan anggota dari Pink Panda, kru tari yang meng-cover koreografi BLACKPINK.

Video cover terbaru mereka "How You Like That" mencapai lebih dari 10 juta penonton di YouTube.

Di video tersebut Natya Shina meng-cover bagian tari dari Rose.

Mereka juga pernah bertemu langsung dengan BLACKPINK, di mana Natya Shina sempat terlihat berpelukan dengan Rose di panggung acara Samsung yang digelar di Indonesia.

Pernah dicintai BLINK, kini Natya Shina tidak disukai fandom tersebut karena sikapnya terhadap Jennie.

Secara khusus, BLINK menunjukkan komentar sinis kepada Natya Shina.

Dalam sebuah Instagram story, Natya Shina menulis bahwa Jennie menari dengan malas dalam konser dan dia kecewa dengan kurangnya usaha Jennie.

"Buka YouTube nemu video ini. Ternyata ga di Indo aja loh dia malesnya. Konser dimana-mana kayanya emang gitu ya mba Jen. Sebagai Blink aku jujur kecewa sama attitutenya yang ga profesional. I know she can do much better," tulisnya di akun @natyashina.

"Sorry kalo ada yang tersinggung, aku bukan fans fanatik jd masih bisa nilai secara objektif," lanjutnya berkomentar.