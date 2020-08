Harga Sejumlah Cabai dan Bawang Merah Terus Menurun, Harga Bawang Putih Malah Melonjak

Laporan wartawan Tribun Jabar, Fauzi Noviandi

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Sejumlah komoditas sayuran seperti cabai dan bawang merah di beberapa pasar tradisional di Kota Sukabumi menurun sekitar 5-10 persen.

Tomi (41), pedagang di eks Pasar Pelita, mengatakan, setelah perayaan Hari Raya Iduladha 1441 H, harga sayuran seperti cabai tw, cabai keriting, dan cabai merah hingga bawang merah turun sebesar Rp 5.000-10.000 per kilogram.

“Harga cabai keriting dari Rp 20.000 jadi Rp 15.000 per kilogram, cabai tw semula Rp 30.000 menjadi Rp 18.000 per kilogram, dan bawang merah dari Rp 44.000 turun ke harga Rp 25.000 per kilogram,” ujar Tomi saat ditemui di pasar tersebut, Selasa (25/8/2020).

Berbeda dengan harga beberapa cabai, kata dia, harga bawang putih malah meningkat dari Rp 15.000 menjadi Rp 22.000 per kilogram.

“Padahal harga cabai-cabai tersebut normalnya berada di atas Rp 25.000 per kilogram. Harga sejumlah komoditas sayuran itu mulai turun satu pekan lalu,” ucapnya.

Menurut Tomi, menyusutnya harga komoditas sayuran tersebut karena daya beli masyarakat yang menurun sekitar 30 persen.

“Sebelum harganya turun, setiap satu jenis sayuran saya menjual sekitar 25-30 kilogram per hari. Tapi untuk saat ini hanya bisa menjual 10 kilogram per hari,” ujarnya.

Tomi menambahkan, stok komoditas sayuran yang dipasok dari wilayah Bandung dan sekitar Sukabumi tersebut hingga kini masih aman bahkan sangat melimpah. (*)