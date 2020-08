Beberapa Jenis Sayuran di Sejumlah Pasar di Kota Sukabumi Alami Penurunan Harga

Laporan Kontributor Kota Sukabumi, Fauzi Noviandi.

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Sejumlah komoditas sayuran, seperti cabai, dan bawang merah di beberapa Pasar Tradisional Kota Sukabumi mengalami penurunan harga sebesar 5 hingga 10 persen.

Tomi (41) pedagang di eks Pasar Pelita mengatakan, setelah perayaan Hari Raya Idul Adha 1441 H sejumlah harga sayuran seperti cabai tw, cabai kriting dan cabai merah hingga bawang merah mengalami penurunan sebesar Rp 5 ribu sampai Rp 10 ribu per kilogram.

"Untuk harga Cabai kriting dari seharga Rp 20 ribu jadi Rp 15 ribu per kilogram, Cabai tw semula Rp 30 ribu menjadi Rp 18 ribu per kilogram, sedangkan bawang merah dari Rp 44 ribu turun keharga Rp 25 ribu per kilogrmanya," katanya saat ditemui di Pasar eks Pelita Kota Sukabumi, Selasa, (25/8/2020).

• DPRD Bentuk Pansus Tiga Raperda Usulan Pemkot Cirebon, Berikut Raperda yang Akan Dibuatnya

Berbeda dengan sejumlah harga Cabai yang mengalami penurunan, lanjut dia, namun untuk harga bawang putih malah mengalami kenaikan dari Rp 15 ribu menjadi Rp 22 ribu per kilogrman.

"Padahal harga sejumlah jenis cabai tersebut harga normalnya berada diatas Rp 25 ribu per kilogram. Sejumlah komoditas sayuran itu harganya mulai mengalami penuruna sekitar satu pekan lalu," jelasnya

Menurutnya, sejumlah harga komoditas sayuran tersebut mengalami penurunan karena terjadinya daya beli masyarakat yang menurun sekitar 30 persen.

"Sebelum harganya mengalami penurunan, setiap satu jenis sayuran dapat menjual hingga sabanyak 25 sampai 30 kilogram per hari. Tapi untuk saat ini hanya bisa menjual sebesar 10 kilogram per harinya," katanya

• Ribuan Calon Janda Baru Antre Sidang Cerai di Bandung, Ini Terjadi Sejak Munculnya Pandemi Covid-19

Ia menambahkan, sejumlah komoditas sayuran yang di pasok dari wilayah Bandung, dan sekitar Sukabumi tersebut hingga saat ini masih aman bahkan sangat melimpah.