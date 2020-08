Seputar Lagu Dynamite, Rekor Baru yang Dipecahkan BTS hingga Challenge Dance di TikTok

TRIBUNJABAR.ID - Semarak peluncuran single " Dynamite" dari grup BTS masih terasa hingga hari ini, Senin (24/8/2020).

Sejak dirilis resmi pada 21 Agustus 2020 lalu, BTS terus mencetak rekor sebagai grup Kpop yang terdepan.

Ajak joget di TikTok

Agensi BTS, Big Hit Entertainment, memberi konten menarik untuk para Army, sebutan fans grup beranggotakan tujuh orang itu.

Salah satu konten yang dirilis adalah tantangan TikTok bertajuk #Dance_Dynamite TikTok Challenge.

Dalam video tantangan tersebut, terlihat para personel BTS menari sambil diiringi lagu “Dynamite”.

Selain joget bareng, agensi juga mengunggah video contoh bertajuk #LipSyncParty untuk mengajak penggemar ikut bernyanyi bersama dengan lagu yang seluruh liriknya berbahasa Inggris.

Rekor 150 juta views

Lagu terbaru BTS yang ditujukan untuk menghibur masyarakat di masa pandemi ini berhasil menyentuh angka 150 juta views.

Dikutip dari Soompi, rekor ini dicetak dalam dua hari, empat jam, dan kurang lebih 21 menit sejak video musik "Dynamite" dirilis pada 21 Agustus 2020 pukul 13.00 KST (11.00 WIB).

Catatan tersebut menggeser rekor yang sebelumnya ditorehkan oleh girl group BLACKPINK lewat lagu "How You Like That" dengan waktu tiga hari 11 jam.

Sebelumnya, dalam 24 jam BTS sukses mendapatkan 101,1 juta view yang lagi-lagi mengungguli BLACKPINK.

Menurut para member BTS, lagu "Dynamite" sebenarnya tidak terencana untuk dirilis.

BTS juga akan meluncurkan album terbarunya dalam beberapa bulan mendatang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Euforia Singel Dynamite, BTS Ajak Joget TikTok hingga Rekor Baru", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/hype/read/2020/08/24/090029366/euforia-singel-dynamite-bts-ajak-joget-tiktok-hingga-rekor-baru.

Penulis : Melvina Tionardus

Editor : Tri Susanto Setiawan