Alasan Syahrini Rehat di Dunia Showbiz Setelah Menikah dengan Reino Barack

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penyanyi yang selalu tampil cetar dan ceria di hadapan kamera, Syahrini semenjak menikah dengan pengusaha Reino Barack menjadi jarang tampil di layar kaca.

Rasa penasaran ini kini dijawab oleh Syahrini melalui program Modus atau Modcast Untuk Semua yang menjadi program baru SCTV yang akan diunggah hari ini, Senin (24/8/2020).

Syahrini mengatakan sejak awal mau menikah dengan Reino Barack, keduanya sudah saling mengerti tidak akan ada larangan untuk karir masing-masing.

Kondisi Bandung Princess Cake Syahrini yang sudah tidak beroperasi. (Tribun Jabar/Putri Puspita)

Namun ada satu kejadian yang membuat Syahrini terdiam ketika sang suami mengucapakan hal yang tidak terduga.

"Waktu setelah menikah beliau sempat bicara dan aku menjadi diam 'setelah pulang ke Indonesia kamu akan berkativitas normal off air dan on air.

So how about me?" ujar Syahrini mengulang kalimat sang suami.

Ia menjelaskan, Reino Barack tidak memberikan ultimatum yang membuatnya berhenti untuk berkarir.

Penyanyi yang akrab disapa Princess Syahrini ini mengatakan, sang suami mengatakannya dengan santun dan membuatnya berpikir.

"Ada tanggung jawab yang aku jalani. Aku sudah menerima lamaran dan menikah dengan Reino.