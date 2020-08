16 Ribu Pelaku UMKM di Sumedang Ditargetkan Dapat Bantuan Usaha Rp 2,4 Juta dari Pemerintah Pusat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Sebanyak 16 ribu Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumedang yang terdampak pandemi Covid-19 ditaergetkan mendapat bantuan Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM.

Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, Deni Tanrus mengatakan, hal itu karena hampir 70 persen pelaku UMKM di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumedang terdampak pandemi Covid-19.

"Seluruh Indonesia total ada 12 juta pelaku UMKM. Di Sumedang sendiri ada sekitar 16 ribu pelaku UMKM yang harus kami fasilitasi," ujarnya saat meninjau tempat produksi Opak Oded di Kecamatan Conggeang, Senin (24/8/2020).

• Cek Rekening Besok! BLT Rp 600 Ribu Cair, Untuk Tahu Dapat atau Tidak, Lihat di BPJS Ketenagakerjaan

• BLT Rp 2,4 Juta untuk UKM Diluncurkan Siang Ini, Dibagikan ke 12 Juta UKM, 742.422 Sudah Terima Uang

Namun, kata Deni, pengajuan bantuan tersebut terkendala terbatasnya kuota, sehingga para pelaku UMKM itu harus berlomba lebih dulu mengajukan bantuan tersebut, by name, by addres, dan by product.

"Tapi, ini sudah tanggung jawab kami mempromosikan lebih lanjut produk UMKM di Sumedang agar bisa bangkit lagi seperti semula," kata Deni.

Menurutnya, UMKM yang paling terdampak pandemi Covid-19 ini yakni, usahanya yang berbahan baku dari luar daerah seperti sentra produksi Opak Oded di Kecamatan Conggeang.

"Ternyata kelapanya baru 30 persen Sumedang, beras juga dari luar daerah, kemudian beras ketannya pun sama," ucapnya.

Atas hal tersebut, menurut Deni, pelaku UMKM ini usahnya bisa lumpuh, sehingga hal ini akan dijadikan evaluasi bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.

"Nanti bagaimana untuk mempromosikan produk UMKM ini karena dengan program yang Rp 2,4 juta itu mereka harus berlomba mengajukan," ujar Deni.

Pelaku UMKM Opak Oded, Dudang (60) mengatakan, untuk saat ini dirinya membutuhkan bantuan modal agar usahanya tetap bertahan dan bisa bangkit lagi seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.

"Banyak yang kami perlukan untuk membangkitkan kembali usaha kami, karena kami punya tanggung jawab sosial kepada karyawan, jadi sebisa mungkin harus bertahan," ucapnya.