Deretan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1442 H, Ada dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini adalah ucapan selamat Tahun Baru Islam 1442 H dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 H yang jatuh pada Kamis 20 Agustus 2020, Anda dapat membagikan ucapan ini.

Ucapan-ucapan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dapat dibagikan di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram.

Anda juga bisa mengirimkan ucapan ini ke orang terdekat via aplikasi WhatsApp.

Dihimpun TribunJabar.id dari Tribunnews.com, berikut adalah kumpulan ucapan selamat Tahun Baru Islam 1442 H dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia:

Bahasa Inggris

1. The sun has risen on a new horizon, rich in new ceremonies all around today. May your life be filled with a new image with the arrival of a new day. Happy Hijri New Year.

Matahari telah terbit di cakrawala baru, kaya akan upacara baru di sekitar hari ini. Semoga hidup Anda diisi dengan citra baru dengan datangnya hari baru. Selamat Tahun Baru Islam.

2. On the auspicious day of Muharram, may Allah bless you with health, wealth, peace and happiness!

Pada hari 1 Muharram, semoga Allah memberikan Anda kesehatan, kekayaan, kedamaian dan kebahagiaan!