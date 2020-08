Band Metal Asal Bandung Burgerkill Merilis Album Mini, 6 Lagu Lama Diaransemen Ulang, Ini Daftarnya

Personel Burgerkill saat menggelar konferensi pers di KantinNation The Panas Dalam, Jalan Ambon, Selasa (10/4/2018).

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - kabar baik untuk pencinta musik metal asal Bandung.

Band metal asal Bandung, tepatnya Ujungberung, Burgerkill merilis album mini yang kini sudah bisa didapatkan CD-nya.

Mini album ban metal Burgerkill ii bertajuk Killchestra pada 19 April 2020.

Album berisi enam track tersebut hanya diluncurkan dengan format piringan hitam saja.

Band yang beranggotakan Ebenz, Vicky, Agung, Ramdan, dan Putra ini akhirnya merilis ulang mini album Killchestra dalam format CD.

Pada dasarnya, Killchestra adalah kumpulan enam buah lagu lama Burgerkill yang diaransemen berbeda dengan menambahkan Symphony Orchestra. Burgerkill merekam sesi orkestra mereka di Cesky Rozhlas Studio, Republik Ceko.

Killchestra merupakan persembahan karya dari Burgerkill yang baru saja didaulat oleh majalah metal raksasa asal Inggris, MetalHammer.

Dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (19/8/2020), band metal asal Bandung ini masuk ke dalam daftar 50 band metal terbaik sepanjang masa versi MetalHammer.

Di samping itu, Burgerkill juga mendaur ulang enam lagu mereka sebagai persembahan untuk mantan vokalis mereka, Ivan 'Scumbag' Firmansyah.

Enam lagu yang dipilih untuk didaur ulang di album ini adalah "Anjing Tanah", "Penjara Batin", "An Elegy", "Only The Strong", "Angkuh", dan "Tiga Titik Hitam".

Mini album Killchestra sudah bisa didapatkan di toko-toko Demajors dengan harga Rp 60.000 untuk satu keping CD.

Penulis : Ady Prawira Riandi