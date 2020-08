Bagikan Sekarang, Kata-kata Bahasa Inggris Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 H

TRIBUNJABAR.ID - Bulan Muharram akan segera datang. Artinya tahun di kalender Hijriyah bakal berganti.

Umat Muslim akan menyambut Tahun Baru Islam 1442 H tepat pada 1 Muharram.

Berkirim pesan dan membagikan kata-kata berisi doa bisa saja dilakukan melalui media sosial.

Kata-kata selamat Tahun Baru Islam tak hanya dalam bahasa Indonesia, Anda bisa menggunakan Bahasa Inggris.

Berikut ini Tribunjabar.id rangkum dari berbagai sumber:

1.

You alone we worship, and you alone we ask for help, for each and everything. May your faith in Him always bring you peace and prosperity. Happy New Hijri Year!

2.

On the auspicious day of Muharram, may Allah bless you with health, wealth, peace and happiness!

3.