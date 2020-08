Raissa Anggiani Keluarkan Single Kedua Satu Tuju, Ceritakan Pasangan yang Coba Saling Membahagiakan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sukses dengan single kolaborasi "If You Could See Me Cryin In My Room" bersama Arash Buana, Raissa Anggiani merilis single kedua.

Di usianya yang masih sangat muda, 16 tahun, Raissa Anggiani kini meluncurkan single baru berujudul "Satu Tuju".

Tidak hanya pandai bermain alat musik, Raissa Anggiani juga menciptakan sendiri lirik lagu "Satu Tuju" ini.

Ditemui di Hits Unikom Radio, Jumat (14/8/2020), Raissa Anggiani mengatakan makna lagu "Satu Tuju" ini tidak berpaku pada pasangan.

"Ini adalah hubungan yang menceritakan tentang dua orang atau dua kepala yang saling bergandengan mencari jalan mereka untuk membahagiakan satu sama lain dengan cara saling menerima keterbukaan," ujar Raissa.

Melalui lagu "Satu Tuju", Raissa mengungkapkan akan menerima perbedaan dan bisa menyelesaikan dengan bersama dan terus bisa saling mengisi kekosongan yang ada.

Lagu ini menggambarkan kebersamaan itu indah dan semua akan baik-baik saja selama selalu ada untuk satu sama lain.

"Lagu ini bisa juga menggambarkan tentang pasangan yang baru memulai petualangannya atau pendekatan dan saling mencari jalan untuk bisa bahagia bersama," ucapnya.

Inspirasi lagu ini terdapat dari kisah-kisah cinta remaja, yang memiliki hubungan, sedang manis-manisnya, yang tidak melulu tentang problematika tapi dari prespektif bahagianya.

