Gak Cuma Secret Number, Tokopedia Undang Grup Kpop TWICE di WIB TV Show, Satu Lagi Masih Tebakan?

TWICE dan Secret Number bakal tampil di WIB TV Show Tokopedia

TRIBUNJABAR.ID - Tokopedia kembali menampilkan spoiler guest star di acara Waktu Indonesia Belanja TV Show.

Tak hanya Secret Number, Tokopedia juga mengundang grup girl grup TWICE akhir bulan ini.

Kabar ini ditampilkan Tokopedia melalui akun Instagram resminya @tokopedia (17/8/2020).

"More & more surprise di ulang tahun Tokopedia!"

"Siap-siap liat penampilan TWICE di #TokopediaWIB TV SHOW akhir bulan ini," tulis Tokopedia.

Dalam unggahan sebelumnya, Tokopedia meminta warganet menebak bintang tamu yang hadir setelah Secret Number.

Dengan mengunggah foto seluetnya, lagi-lagi mereka bisa langsung menebaknya.

Posisi foto seluet tersebut sangat serupa dengan cover foto girl grup Kpop TWICE yang baru comeback dua bulan lalu.

Seperti diketahui, TWICE baru comeback di tahun 2020 dengan single barunya berjudul More & more.

Music video lagu tersebut sudah ditonton hingga 167 juta kali.