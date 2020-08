Fun Adventure Touring Ekspresikan Semangat Kemerdekaan

TRIBUNJABAR.ID - Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-75 terasa makin istimewa diisi dengan aktivitas Fun Adventure Touring Merdeka WR 155R yang digelar Yamaha. Kegiatan itu diikuti media nasional menerabas area Hambalang, Bogor, pada Senin 17 Agustus 2020. Para peserta pun mendapatkan pengalaman tak terlupakan merasakan ketangguhan dan keunggulan “The Real Adventure Partner” WR 155R.

Aktivitas touring #NaikYamahaAja ini dilakukan dengan menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat. Diawali di Flagship Shop Cempaka Putih Jakarta Pusat, dengan upacara peringatan kemerdekaan RI ke-75 yang diikuti oleh seluruh peserta touring. Selesai upacara, rombongan touring langsung memacu WR 155R melalui rute on road yang dilalui dengan nyaman didukung ban dual purpose yang handal.

Fun Adventure Touring Merdeka Yamaha WR 155R di Hambalang Bogor (Istimewa)

Sampai ke Hambalang Hills, partisipan langsung menerabas berbagai kondisi rute di wilayah itu yang memiliki karakter off road seperti medan yang dipenuhi bebatuan, trek bumpy dan sempit yang mudah dilewati dengan WR 155R. Pembuktian ketangguhan WR 155R makin teruji saat melintasi tanjakan dan turunan yang dapat ditaklukan dengan keunggulan motor sport adventure itu.

”Acara yang digelar Yamaha kali ini cukup menyenangkan tapi juga serius. Pewarta benar-benar diajak menggali keunggulan WR 155R di dua medan berbeda. Terima kasih makin sukses Yamaha. Impresi tentang WR 155R, ground clearance WR 155R ternyata sangatlah berguna ketika motor ini dibawa ke jalur trabas. Di sisi lain motor ini menawarkan performa mesin yang lebih unggul. Saat menjajal baik di medan on atau pun off road WR155R memiliki akselerasi yang baik terlebih transmisinya sudah 6 speed, sehingga nafasnya lebih panjang. Motor ini unggul dari teknologi, karakter mesin, dan suspensi belakang. Pun menghadapi jalanan ibu kota, dengan karakter stop n go, motor ini juga terasa lebih sigap. Suspensi depan meski masih teleskopik, dan suspensi belakang WR 155R sangat nyaman digunakan untuk melibas jalanan rusak dan berlubang di Jakarta. Bahkan getaran yang dihasilkan pun terasa minim ketika melibas medan berlubang dan berlumpur di jalur off road Hambalang. Soal handlingnya, saat motor digeber di kecepatan 80 km/jam ke atas, motor masih anteng terutama minim getaran di bagian setang,” ungkap Ridwan Arifin, salah satu peserta touring ini.

Fun Adventure Touring Merdeka Yamaha WR 155R di Hambalang Bogor (Istimewa)

Performa terbaik WR 155R di kelasnya dibekali mesin yang tangguh dan bertenaga serta fitur-fitur unggulannya memuaskan partisipan yang menikmati fun adventure ini. Tak salah jika konsumen Indonesia makin menyukai motor trail teranyar ini karena menyenangkan digunakan untuk harian maupun mengeksplorasi hobby di trek berkarakter off road.

”Acaranya seru banget, karena bisa menjajal Yamaha WR 155R langsung di medan off road di wilayah Hambalang. Rutenya campur ada aspal rusak sampai tanah, dan yang pasti banyak cerita usai turing. Motornya cocok buat medan buruk, terutama kaki-kaki yang mendukung. Mesin juga responsif dan torsinya besar, enak buat nanjak dan libas jalan buruk. Dan uniknya mesinnya irit bensin, tadi di fuelmeter tercatat 2,6 liter/100 km. Padahal mesin digeber di gigi rendah dan rpm tinggi,” tambah Reyhan Firdaus, partisipan touring ini.

Informasi Tambahan Product Knowledge WR 155R

Mengusung tema The Real Adventure Partner, Yamaha WR 155R hadir dengan beragam keunggulan baik dari segi desain, fitur, maupun performa yang menjadikannya sebagai motor sport adventure terbaik di kelasnya sehingga mampu mendukung aktivitas hobi berpetualang sang pengendara.

Yamaha WR 155R mengusung mesin berkapasitas 155cc, Liquid cooled, 4 langkah dengan teknologi VVA yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 12,3 KW/ 10.000 rpm dan torsi sebesar 14,3 Nm/ 6.500 rpm. Dengan performa mesin yang tangguh dan bertenaga, WR 155R sangat handal digunakan untuk menjelajah berbagai medan baik on maupun off road.

Untuk suspensi depan, Yamaha WR 155R mengaplikasikan tipe suspensi Telescopic yang panjang dengan ukuran diameter besar mencapai 41 mm sehingga lebih nyaman untuk aktivitas off road karena kemampuan daya redam yang baik. Selain itu, karakternya yang rigid turut mengoptimalkan pengunaan motor baik di on maupun off road. Sementara untuk suspensi bagian belakang, didukung dengan Link Type Monocross bertekanan yang dilengkapi oli dan dapat diatur tingkat kekerasannya sesuai dengan selera sang pengguna.

Fun Adventure Touring Merdeka Yamaha WR 155R di Hambalang Bogor (Istimewa)

Agar meningkatkan kemampuan mobilitas di segala kondisi jalan, motor sport adventure anyar dari Yamaha ini sudah menggunakan ban dual purpose yang menempel pada velg berbahan alumunium. Untuk jenis rangkanya sendiri, sudah mengadopsi semi double cradle yang tidak hanya kokoh, namun turut meningkatkan kestabilan berkendara.

Selain itu, model ini juga dilengkapi dengan speedometer LCD multifungsi yang bersifat informatif dan hazard lamp yang berfungsi sebagai tanda ketika pengendara mengalami kondisi darurat. Rem cakram ganda bergelombang (wavy double disc brake) yang terpasang pada motor juga semakin mengoptimalkan fungsi pengereman.

Yamaha WR 155R turut memiliki daya jelajah yang tinggi berkat kapasitas tangki besar yang mencapai 8,1 liter. Selain itu, desain jok bergaya YZ series yang rata, juga memudahkan pengendara dalam mengatur posisi duduk sehingga mendukung kelincahan saat bermanuver.

Untuk informasi lebih lanjut terkait WR 155R silahkan kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://yamaha-motor.co.id/product/wr155/