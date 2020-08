Begini Strategi Marketing Penjualan Pelaku UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di masa pandemi Covid-19 pelaku usaha mikro kecil menengah banyak yang harus merubah strategi penjualannya secara drastis.

Apalagi jika sebelumnya mereka hanya mengandalkan toko offline aja, tentu banyak yang akan mengalami gulung tikar.

Rasa khawatir masyarakat untuk belanja keluar rumah pun masih cukup tinggi.

Sehingga saat ini perilaku masyarakat pun berubah dengan membeli kebutuhan secara online saja.

Memperingati usianya yang ke-11 tahun, Tokopedia menghadirkan virtual Tokopedia Play Festival dengan menghadirkan pembicara inspiratif dari berbagai latar belakang.

Salah satunya adalah talk show bertemakan ‘Find Your New Spirit During a Pandemic’ yang menghadirkan para pegiat UMKM lokal inspiratif.

Mereka adalah pendiri Dua Coffee, Omar Karim Prawiranegara, pemilik Dewa Collection Bali, Dewanti Amalia Artasari dan pendiri Jakcloth, Ucok Nasution.

Omar mengatakan bahwa penjualan online kini menjadi tulang punggung bisnis di tengah pandemi.

"Sekitar 80 persen penjualan produk Dua Coffee, seperti biji kopi hingga kopi literan, datang dari penjualan online. Dua Coffee juga berinovasi menghadirkan produk makanan siap saji dan camilan," ujar Omar, Senin (17/8/2020).