Promo 17 Medeka GZ Clothing Bisnis Gian Zola, Beli Tiga Cuma Bayar Rp 200 Ribu Saja

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hari Kemerdekaan ke-75 RI akan jatuh pada Senin 17 Agustus 2020.

Dalam menyambut hari Kemerdekaan, tentu banyak promo 17 Agustus yang disediakan oleh sejumlah gerai makanan dan clothing ternama untuk memanjakan masyarakat Indonesia.

Hingga saat ini, sudah banyak bisnis clothing yang memberikan promo menarik untuk pelanggan setianya.

Satu di antaranya adalah GZ Clothing yang merupakan bisnis dari pemain muda Persib Bandung, Gian Zola.

Promo 17 Merdeka GZ Clothing ini terdiri dari tiga pilihan. Di antaranya adalah :

Buy one IDR Rp 100.000

Buy two IDR Rp 170.000

Buy Three IDR Rp 200.000.

Ketiga promo itu hanya berlkau khusus pembelian t-shirt GZ Clothing.

Promo tersebut berlaku hingga 15 Agustus 2020-25 Agustus 2020.

GZ Clothing khusus menjual beragam produk sport casual dengan menonjolkan sisi logo ciri khas GZ.

Produk fashion yang ditawarkan terdiri dari kaus,

topi sporty, tas kulit waist bag, dompet kulit multifungsi all up to date, dan lainnya.

Semua produk fesyen di GZ Clothing ini banyak peminatnya. Modelnya yang sporty dan elegan banyak dikunjungi konsumen dari berbagai kalangan.

Produk kaus di GZ Clothing tidak hanya selalu dunia bola. Rata-rata desain kausnya lebih ke arah casual sport dan tidak menggunakan banyak warna mencolok.