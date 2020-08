Hurubatu Grill Garden The Papandayan Hotel Kembali Dibuka, Tawarkan Konsep Ala 'Grill and Prost'

Menu grill yang ditawarkan di Hurubatu Grill Garder. Di antaranya Seafood Me Crazy, Dr. Bbqs, Wood-fired Pizza, serta berbagai pilihan menu lain

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sudah hampir enam bulan Hurubatu Grill Garden The Papandayan Hotel tutup sejak merebaknya pandemik Covid-19.

Kini Hurubatu Grill Garden telah kembali dibuka untuk umum sejak Sabtu 8 Agustus 2020.

Marcomm The Papandayan Hotel Bandung, Tyagita Rakhmawati, menuturkan, di masa era new normal ini, Hurubatu Grill Garden siap menyambut pengunjung dengan menu konsep baru yakni 'Grill and Prost'.

"Dari konsep tersebut, para pengunjung dapat menikmati berbagai menu ala grill dan beer Prost sambil bersantai bersama teman, kerabat, dan keluarga," ujar Gita dari rilis The Papandayan yang diterima Tribun Jabar, Senin (10/8/2020)

Menu grill yang ditawarkan di antaranya Seafood Me Crazy, Dr. Bbqs, Wood-fired Pizza, serta berbagai pilihan menu lain yang menggiurkan.

Serta aneka coffee, cocktail, dan mocktail, yang sangat pas untuk dinikmati sembari menyaksikan sunset di Hurubatu Grill Garden.

Beragam menu tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp 20.000.

Gita menambahkan, Hurubatu Grill Garden juga menerapkan berbagai protokol kesehatan.

"Protokol kesehatan itu terdiri dari pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, faceshield karyawan, penyediaan tempat cuci tangan, penyesuaian physical distancing di restoran, serta menu digital yang dapat di akses melalui smart phone," jelas Gita.

Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan tamu seluruh area juga dibersihkan secara berkala.