Oded Minta Kwarcab Pramuka Kota Bandung Lebih Intens Turut Tangani Covid-19

Laporan Wartawan Tribun Jabar , Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wali Kota Bandung, Oded M Danial, meminta kepada semua anggota Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Bandung untuk lebih intensif melakukan beragam kegiatan penanganan Covid-19. Sebab kendati sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru (AKB), masyarakat masih membutuhkan edukasi dan bimbingan.

Oded M Danial yang sekaligus menjabat Ketua Kwarcab dan Ketua Majelis Pembimbing Kwarcab Kota Bandung ini menilai, momentum peringatan Hari Pramuka tahun 2020 harus menjadi pemicu untuk lebih berperan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Utamanya, dalam penanganan Covid-19 ini, semangat gotong-royong pramuka Kota Bandung mesti semakin giat membantu masyarakat.

“Pembina nasional minta hari ulang tahun ke-59 pramuka, masyarakat harus kompak menanggulangi Covid-19,,” ucap Oded seusai memimpin upacara peringatan Hari Pramuka di Taman Pramuka, Jalan L.L.R.E. Martadinata, Kota Bandung, Jumat (14/8/2020).

Ketua Harian Kwarcab Pramuka Kota Bandung, Eddy Marwoto, mengungkapkan, sejak pandemi Covid-19 melanda, Kwarcab Kota Bandung langsung bergerak ikut membantu penanganan. Di antaranya yakni dengan membagikan alat pelindung diri (APD) paling sederhanan berupa masker dan handsanitizer.

Eddy mengatakan, pramuka juga turut menyemprotkan disinfektan di beragam tempat publik seperti rumah ibadah, pasar, terminal, stasiun, dan sekolah. Tak hanya itu, Kwarcab Kota Bandung membagikan bantuan pangan.

• Ketua Viking Girls Antusias Liga 1 2020 Bakal Bergulir Lagi Walau Tak Bisa Ditonton Langsung

“Kami sebelumnya sudah bergerak untuk penanganan Covid-19 ini dengan pembinaan dan edukasi. Mulai dari internal terdapat di 1.166 basis dengan jumlah anggota sekitar 40 ribu orang,” kata Eddy.

Eddy menyatakan, peringatan Hari Pramuka ini menjadi kegiatan upacara pertamakalinya yang digelar oleh kwarcab selama masa pandemi Covid-19 ini. Sehingga pelaksanaannya pun masih dilaksanakan secara terbatas.

Meski begitu, kegiatan pemberian materi kepramukaan tetap berjalan dengan mengandalkan seminar virtual. Selain itu, Kwarcab Kota Bandung juga rajin membuat materi kepramukaan secara digital untuk dibagikan kepada para anggotanya.

• Jasad Santri yang Tenggelam di Sungai Cibeber Ditemukan 25 Kilometer dari Titik Awal

“Walau kegiatan ke lapangan minim, tapi kegiatan virtual untuk memberikan materi kepramukaan kita selalu lakukan melalui webinar. Kemudian kita juga dokumentasikan materi kepramukaan dan diunggah di YouTube, walaupun susah karena harus langsung praktik dan ketemu langsung tapi kita coba tetap berikan materi,” bebernya.

Pengurangan aktivitas di luar ruangan juga dimanfaarkan Eddy untuk melakukan pemutakhiran data keanggotaan di Kwarcab Kota Bandung. Bahkan pihaknya kini tengah menyiapkan inovasi pembuatan kartu anggota berbasis elektronik.

Untuk itu, ujar Eddy, kini pihaknya sedang gencar mendata anggota lalu memverifikasinya. Kelengkapan biodata ini kemudian dihimpiun dalam sistem informasi dan bisa diakses melalui aplikasi ayopramuka.

“Konsepnya mirip perekamam KTP elektronik. KTA-nya nanti ada kode pengaman dan kode barcode. Kartu ini menjadi memudahkan identifikasi keanggotaan by name by address dan rekam jejak kepramukaan. Nanti goals-nya pramuka bisa membuat smart card bisa dipakai segala transaksi nontunai,” terangnya. (*)