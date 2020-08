Berikut daftar nama peserta yang lulus SBMPTN di Kampus UPI (Bag. 4)

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342491 - PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120151110101 RAUDHATUL JANNAH

2 120321070247 AMIRAH BALQIS RAMADHANY ULOLI

3 120321230851 YASINTA SETIANI

4 120321410088 ELSYA LIDYA MAYORI

5 120323151019 ANNISAA HARDIYANTI

6 120332030283 SITI NURJANAH

7 120332110150 NADIYA ANNISA MAHARANI

8 120332150405 SALSA BILA NURFADILAH

9 120332150775 HANIFAH NURUL INAYAH

10 120332290013 AULIYA SHAUTY ASHANTA PUTRI

11 120332310474 MEYRA DEVIANI TATANG

12 120332370549 NAURA TSALITSA USWATUNNISA

13 120333110157 SITI ZAHROH ROZIANAH

14 120333230360 TIANA ZALFA NUR FAUZIAH

15 120333270379 HASNA MUTHI'AH SHOLIHAH

16 120334030318 YUSTIA PANDIANI

17 120334070559 FADHILAH NUR KHALISHA

18 120334170424 SARAH SHABRINA QURROTA'AINI

19 120334170500 ANNISA NURUL HIKMAH

20 120335030482 RR AMMARSHA AQILA AZHARITA

21 120335050294 VANESSA SINTHIA

22 120335070283 PRASASTI SUCI RAHAYU

23 120335110631 AURA FITRAYARI INDIRA

24 120335150717 SAL SABILA NUR ALIFAH

25 120342570098 AZMI NURUL AULIA ASSYIFA

26 120371050086 LUQMAN AKHITA

27 120392710038 WIDIA TIARA NUGRAHA



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342502 - ILMU KOMUNIKASI

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120141170557 ZAHRATUL KHOIRIYAH

2 120142410419 FAREL MAREZI

3 120143030074 MUHAMAD IVAN PRATAMA

4 120191470471 BAGAS NUGI SETIADJI

5 120191510436 MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN

6 120321130298 FATHUR ROHMAN AL FATH

7 120323010532 SULTHAN NISKALA RACHMAN

8 120323490572 FITRI PERMATA PUTRI

9 120323570112 SYAFINA AULIA RAHMAN

10 120324110219 VITO RAKATAMA RAMADHAN

11 120331450238 MUHAMMAD FARIZ AT THARIQI

12 120332050206 SALSABILA ZAHRA

13 120332070388 GESHA FADHILLAH RAMDHAN

14 120332110573 CHESA ALDONNY

15 120332130211 SALMA HANIEFAH AZZAHRA

16 120332130529 AMELIA PUTRI

17 120332150105 KHAILA NEISYANDIVA NURRAENDRA

18 120332270709 BINTANG MUHAMMAD RIZKY

19 120332270785 REZA ILHAM DANI

20 120332330034 GLORIA ELISHA KISYANTO

21 120332330141 ATHAYA SHAFA PUTRI IRAWAN

22 120332390297 ALYA INDAH ANDHINI

23 120333030499 SYAMARA NAILA FADHILLAH

24 120333370388 RAYSA CLARA INARI

25 120334030351 THEADI YANUAR KRISTIE

26 120334070736 MUHAMMAD HILMI ZAIDAN

27 120334110072 MUHAMMAD ZAHRAN FAJAR MUTAQIEN

28 120334130261 ANDHARA SUHARDY

29 120334150695 FATHIMA NURI AZIZAH IRSYAD

30 120334170019 TIA RACHMA UTAMIE

31 120334170097 SITI SHABRINA AZZAHRA

32 120334170508 TANIA JULYANDINI

33 120334270288 MUHAMMAD RIZQI DAWAMI

34 120335130449 FADILA SYAHLA PUTRI

35 120335150245 MEUTIA PERMATA MAHARANI

36 120335170245 RANA RANIAH MAHARANI

37 120341030979 MEIDINA AZARIA

38 120341111184 SALSABILA RAHMA GISHA

39 120341130308 JILAN AQILA PARAHITA

40 120342010149 REVY ANGGI FATTYA

41 120393430001 ALETHA IRSHAINA RASHEEFAH

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342517 - PGPAUD KAMPUS SERANG

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120181170130 NERI NUR ANIZA

2 120181210141 SHEILA ZABELLA

3 120311010896 TRI KURNIAWATI

4 120311030487 SARI

5 120311030750 SULISTIAWATI

6 120311050243 SITI AISYAH DWI PRATAMA

7 120311050774 MAGFIROTUL FITRI

8 120311070827 NOVITA YUDHITIAR

9 120311070909 ROSITA

10 120311110045 NURUL WIDAH

11 120311110054 ALIFAH AUDINA

12 120311190150 NIZMA ANAJAH

13 120311290037 SARAH SETIANINGSIH

14 120311290039 WULAN ADITYA

15 120311290101 RAHMA SAYYIDA NAFISA

16 120311310266 NOVIA RAMADHANTI

17 120311310489 MELA MELATI SOLEHA

18 120311310752 HAYATI EKA PRATIWI

19 120311330337 ATHIFATUL AULIYA

20 120311330482 MIA ISMIYA

21 120311350616 SYIFA KHOFIFAH

22 120311350719 NURUL MUFIDAH

23 120311350780 MAYUBATUL ANIK

24 120311390455 REGINA AMELIA

25 120311390788 MILATI NAQIYAH

26 120312050262 NABILA AZZAHRA

27 120312050327 LISDA INTAN DAYANTI

28 120312190227 ADHIMAS KEVIN JULIAN

29 120312190329 FATIMAH NADIA AZZAHRA

30 120312230201 NANDIYA PURNAMA TRIANA

31 120312230521 RISNA MARIANA

32 120321430213 NAJWA ANANDA HURIAH

33 120321450748 SITI ANISA

34 120323010622 FATIMAH AZ ZAHRA

35 120323150383 TITI USNAH

36 120323190590 SINTA YULIANI AZIZAH

37 120323470220 JUKI BONAR PARDEDE

38 120323491060 SALSABILA PUTRI SUCI

39 120323531043 SITI FATIMATU ZAHRA

40 120323550420 PUTRI ALIFAH ANDHIANTO

41 120323550470 AQILLA TRECY ROSEFINE

42 120323710141 HANIIFA RIZQI AMALIA

43 120324210384 PUTRI ALIFIA

44 120324230224 SIKA REGIANA

45 120331230104 NUKE AULIA

46 120331270198 SYIFA FAUJIAH

47 120332330384 TAFRIDATUL HUSNA

48 120332350320 KHADIJAH HUSEIN

49 120333290422 ANGGUN WIDYA NURFITASARI

50 120335010558 MESHWA ADESTIA THURSINA

51 120335030265 SITI HASANAH

52 120335070779 SOPI ZAKIAH HANIPAH

53 120335150610 GRACEA MARGARET AURELIA

54 120341071007 WAFA SYAHIDAH

55 120341130928 SYIFA AULIA

56 120341530435 SELA NURLAELA

57 120352250027 FATIMAH AZ ZAHROH



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342525 - ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120181010146 FATIKA NURDIANTARI

2 120312110202 AZDINA NURAINI

3 120321510170 HANA LUTHFIAH

4 120321730778 AKMAL MUSTHOFA AKHYAR

5 120323110723 RUSLAN HAPID

6 120323690630 RUMAISHA

7 120331070053 ALFITO IBRAHIM

8 120331290088 ANDI RATRI SHAQINA

9 120332030739 MARDIATUNNISA

10 120332070072 ARBI ARDIANSYAH

11 120332110585 VIALI SEPDIANI

12 120332130028 MUKHAMMAD FAYAZ MUMTAZ HAKIM

13 120332270263 ISFADILLA NUR AZAHRA

14 120332370490 SALMA MIRFAQA

15 120333190256 FARI HOERUNNISA

16 120333190352 ABDAN ZAKI LILLAH

17 120334010222 AGITYO KURNIANSYAH

18 120334010260 IRENA DWI FEBRIANI

19 120334050264 SYAIMA RAYYA ADILLAH

20 120334070299 HERDI ARDIANSYAH

21 120334110596 LIA PURNAMASARI

22 120334130263 RAHMA MEIRIZKA SYAFA UTAMI

23 120334130284 FAUZAN VIARGIE ATALLAH

24 120334130452 MUHAMMAD HILAL HAROKI

25 120334150103 RANI KRISMAWATI PUTRI

26 120334170168 FATHIMAH TRI HANDHAYANI

27 120334170236 RIVA AZKIA SYARIFUDIN

28 120334170506 ALLYSA ZAHRA HERSHAFIRA

29 120334170690 WIDYA NURFADILAH

30 120334190004 SITI ROMLAH

31 120334190698 SYIFA NUR ABYAD

32 120334270001 ZAHRANI ADELIA

33 120335030743 SALSABILA HUSNUL FATIMAH

34 120335110535 TIARA NANDA ASMARA

35 120335110538 KHOERIL ANWAR

36 120335130106 FELITA LOIS

37 120335130533 RIZKYA NURILLAH PUTRI

38 120341051284 SITI ZAHRAH APRILIA

39 120341410431 SHEVILA DWI PUSPITA

40 120351430197 HERKIN YOSSYAFAAT

41 120381190352 ADZKIA AMATULLAH SALSABILA

42 120391250055 TIARA PUSPA RIMADHANTI

43 120391470039 RIZKI MUHAMMAD ZIDAN



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342533 - PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120321330190 SYIFA HALIDA KAMILA

2 120323431394 CHITRA WULAN APRILIA

3 120323490739 MIFTAHUL 'ILMAA

4 120323570929 ALMAIDA ISNAINITA VIRDIANA

5 120323611072 IRNIA SYAFITRI

6 120324170061 FADYA AMANDA PUTRI

7 120331290253 RISA AROSYIDAH

8 120332230359 ALISA KUSUMA AZ ZAHRA

9 120332290518 RAHMA RIZKIA AULIA RAHMAN

10 120332310217 PUTRI NURSALSABILA ELLO

11 120333010358 SRIE MAYA PRATIWI

12 120333170177 LUTHFI ALFILLAH

13 120333190104 RHAYSA DZINUR QOLBY

14 120333290328 RAHMA NAILIY HIDAYAH

15 120333330156 ZULFA RAHMASARI

16 120333350116 FATIA AINIE QOLBI

17 120334010609 RISKA DEWI RAHMAWATI

18 120334090327 ANNISA NAELUL BAROKAH

19 120334170673 SITI AISYAH

20 120334210684 NIDA KHOERUNNIDA

21 120334230688 BIRRULAELI NABILA

22 120334250101 AZZAHRA NURFAUZIYYAH HANUM

23 120342030062 AGIL HIDAYANTI

24 120342030083 NURI NURAENI

25 120342050229 FILDA FILDZAH ARIFAH

26 120342070047 RAHMI AINI MUBAROK

27 120342070057 NURUL FIRDA AMALIA

28 120342070116 RAHAYU

29 120342090038 NOVITA RATNA AMELIA

30 120342090055 SYIFA RESTU PAUZANNOOR

31 120342090124 DINA SHOFIA

32 120342090207 FARIDA GUSTIANI HADI PUTRI

33 120342130064 FEBI RAHMAWATI

34 120342150080 UMIN SAPITRI LIANI

35 120342190215 NENG AYU PRAMESTI

36 120342210175 ULFAH AISYAH

37 120342210220 DELA NURIL HUDA

38 120342230069 NISNA NURSAROFAH

39 120342230167 WULAN PURNAMA SARI

40 120342230205 RISMA FAUZIAH

41 120342230216 INTAN AZZAHRA WIDIARNO

42 120342230234 TRI SRI MULYANI

43 120342250003 YASMIN RAHMANIA

44 120342250099 NAJIHATULKAMILAH

45 120342250177 UMMI SITI MARDHIYYAH

46 120342290208 ALIA HERCYLIANDA

47 120342310106 DIANA NUR SITI ASIAH

48 120342310191 RIKA PUSPITA

49 120342330038 DAIS AYI KHOFIFAH

50 120342350101 ELSA GISTIANI

51 120342350161 ENA HERLINA

52 120342370183 DEA SILVIANI

53 120342410056 AYU NURIYAH SYIBLY

54 120342430020 SIRIN NIDA JULIANA

55 120342430096 SITI SARAH NURSA'BANI

56 120342470085 TRIANA KHARISMA LESTARI

57 120342470162 TITA PUSPITASARI

58 120342510171 VIKA TRIANA

59 120342530055 ANA SUMIATI

60 120342530181 REMA ASYRIL WASHILAH

61 120342550042 AYU LATIFATUNNISA

62 120342570170 SOVIA OKTAVIANA

63 120342590105 ANIS KHOERUNNISA

64 120342610093 PUPUT PATIMAH

65 120342610214 ISMI YULIAWATI

66 120342670185 HANI NURAENI

67 120342670192 SEPTIA AZZAHRA

68 120351570136 IBTI NUR KHAFIFAH

69 120364010177 ELLENA AGATHA JATMIKA

70 120382390382 NURUL LATHIFAH



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342541 - PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120321310867 FADHILA ALFIYATUL AMRI

2 120321350186 AISYAH SHAAFIYA WIDHIASTI

3 120323370101 DEVI NURQOMARA HIKMAH

4 120323430032 ATIQI ELZA FITRIA

5 120323550111 TABITA KEZIA

6 120323610410 NAUROH NAZHIFAH

7 120323630417 ANNISA AULIA RACHMA

8 120323631034 ROSSA EMILIA WARDANI

9 120323671322 EVY LUTZVIA AMAY

10 120323691315 AULLIA AZZAHRA

11 120324330458 RANIA CHAIRANI

12 120331010246 MARIYA ULFA DWI SHAFARANI

13 120331110216 ANGGI NURSAHARA

14 120331190052 MITHA TRIANANDA PUTRI

15 120331410100 DHENA AGNIYA ZAHRA NISRINA

16 120331530036 NAJLA ASQIYA

17 120332050600 WINA WINDIYANTI ANDRIYANI

18 120332090646 NADYA 'AFRIATI MUMTAZ

19 120332390780 TARISA SAVIA TANTIANA

20 120332410630 ANNISA SILVYANI ZAKIA

21 120333170061 MELLIA CAHYA NINGSIH

22 120333370387 ARIES LEGITA PERMANA PUTRI

23 120333390136 HASNA AINNUR AZIZAH

24 120334030746 NISA KHOFIFAH

25 120334130114 LULI LULIANTI

26 120334170584 PUTRI DWI FACHRANI

27 120334190429 RANIA RAHMA

28 120334190438 NURWACI

29 120334190589 RATU DINDA RAHMAH

30 120334230598 MARYAM

31 120334270251 ROFIKO

32 120335070440 NURUL JASMINE

33 120341131479 FARAS TETRA RAIHAN

34 120341590350 MUTHIA NAZHIFAH

35 120356190158 INDRI AENUN NISSA

36 120392590036 SRI ADE NINGSIH

37 120393030034 SITI ZAHRA FATIHATUNNAJMI

38 120393090007 ASHYA SHAUMANDA

39 120393210009 DIVIA AVIVAH

40 120393210021 ASSYAIMA JANNATUN ZAHRO

41 120393310015 TASYA SAFANISA KURNIAWAN

42 120393310035 HANY NUR LUGIT

43 120393370026 TASYA DILA FATIMAH

44 120393370028 HANAN KAILA MATIN

45 120393490009 ADELIA USWATUN MARHAMAH

46 120393510024 MOHAMAD JAPAR SIDIK

47 120393570006 AULIA ZIHAN MAESIN

48 120393590026 DESTI DAMAYANTI PUTRI



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342556 - PENDIDIKAN BAHASA KOREA

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120133610273 SHAVIRA AMELIA JOHAN

2 120191450351 AGNES MICHELLE LIU

3 120312070282 BUDI YUMECHAS

4 120321090604 NABILA FITHRIANDINA SYAFIRA

5 120321350849 MONICA VELYSIA

6 120321370363 RAIHAN VITO ALESSANDRO

7 120321470313 NUR DINDA AFLAH KHODIJAH

8 120321510192 HANA HANIFAH SYAHRIR

9 120321750715 DISSA NUR AKVIDRA

10 120323030092 ADINDA PARAMITHA

11 120323110787 HEAVENY DHIA AMANI

12 120323190289 NAOMI CATALINA CHANDRA

13 120323671008 NISA ARISTI KANILLA

14 120324090372 AZKIA KHALISHATUNNUHA

15 120324190357 DANISTI PURI CHAERANI

16 120324610338 HANIFAH AL MUTTAQIN

17 120332010107 RACHEL YOVIETAWATI

18 120332050708 ELSA AFLYANA IRENE

19 120332210095 FADHILA ARIEKA

20 120332250353 ARINI AULIA DEWI

21 120332310714 SELLY ANDANI SAPITRI

22 120334030432 ZHAFIRA AZKA

23 120334090052 YASMIN ANDIENI NOOR AULIARAHMAN

24 120334170109 NURIDHA AULIA

25 120334170212 NOVIA RESTU NUR AGUSTINA

26 120334250165 YASMIN AZZAHRA YOSEPHINA

27 120334250563 DIVA PUTRI NUR FADILA

28 120334250658 MELINDA

29 120334790014 ALDY FEBRIANTO

30 120335050258 NOVYANA DEWI FATIMAH

31 120335070606 TANIA PUTRI MEDIA

32 120335130140 DENISSA PUTRI INDRAJAYA

33 120335150728 ALFIRA FAZA APRILIA

34 120341051357 TIARA KINANTI CRISTIANI

35 120341051968 WAHDA MAULIDA RAHMANIA

36 120341430156 PRINDA REVIANA

37 120342070245 NANDA NURUL RAMADHINA

38 120353330525 CAROLINA OLIVIA SISWANTO

39 120355410260 LAILA ROSAYANTI

40 120355450978 BERLIAN DHONA FIDEASARI

41 120361030713 TRI PUSPITA NING TYAS PUTRI

42 120361210582 NURANIDHA DWI RIANA MULATSIH

43 120373110350 YAFFA KALINDA SAHARA

44 120381010312 FAKHIRA SYAHZANANI SAFARAZ



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342564 - KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120131130308 MIFTAHUL JANNAH

2 120143190021 ANESTI AMELIN FAUZIAH

3 120311030762 NASYLA LUTFIAH SYAKIRA

4 120312190516 WING ALI BAGIO

5 120321170004 IRA ADINDA SRI MULYANI

6 120321510073 ABDURRAHMAN AR RAFI

7 120321630589 MUHAMMAD ATHA DWANTARA PRATHAMA

8 120323210316 AGUSTINA TRI ASTUTI

9 120323230396 ANNISA NUR FADHILAH

10 120323390408 DEDE RISUANDI

11 120323410383 GAGAH SATRIO

12 120323570017 ESTI MEILINDA

13 120323610195 MUHAMMAD ARYA PRAMUDYA

14 120331230067 ANISA FATONAH

15 120332210219 HENGKI VIERI PANOGARI V SIMARMATA

16 120332230649 SHERLY AMALIA DEWI

17 120332350235 PUTRI SALSABILA

18 120334030070 RIDZKY RABBANI PRATAMA PUTRA

19 120334070144 SYIFA FADILLAH

20 120334150712 RIDWAN FADHIL BAIHAQI

21 120334170658 AHMAD IBNU MIHSAN FARID

22 120334270143 MUHAMAD TEGUH HARDERI

23 120335010115 ALWIN GHILMAN

24 120335130687 WINDI WIDIAWATI

25 120335150639 ANITA RAPIKA SARI

26 120341011180 MUHAMMAD RAYZA HEMAWAN

27 120342030081 RAFI MUHAMMAD FAUZAN

28 120342230013 IRMA SURYANINGSIH

29 120342250018 HANI JULIANI

30 120342290166 NURUL MAULIDIA

31 120342350178 VIKI FIRDAUS

32 120342510167 RANI RAHMAWATI

33 120342550107 AGISNY

34 120342610087 RIMA GEGAS SUMARNI

35 120342670146 FARAH ZAHRA FADHILA HILWANA

36 120351670217 NUR INAYAH

37 120356250560 WILDAN HILMI

38 120356350125 SHINTA AULIA RANI

39 120371190275 ILHAM DAFFA RIDWAN

40 120391370009 WILDASARI

41 120392410008 BELINA NUR PANILAN



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342572 - SAINS INFORMASI GEOGRAFI

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120311210031 KARTIKO NOVIANSAH

2 120323030423 EKKLESIA PRAYSCA

3 120323090391 ZIDAN RAMADHAN

4 120323431140 LAHFA MUHAJIRAH

5 120323451430 ANDARA AULIA

6 120323650039 ANAKAHAZAR FITROZIDKE

7 120331030024 FADHLAN ACHMAD FADHILAH

8 120332010588 MOHAMAD AINUL IKHSAN

9 120332210049 INTEN ARIFAH DEWI

10 120332230040 SISCA PRISECILIA

11 120332250197 DAFFA RAGIA PUTRI

12 120332270250 APRILIA NOOR SALMA

13 120332310523 NURUL FATIMAH

14 120332330422 SINTYA RAMADHANTY

15 120332350440 RUSLI KARIM GUNAWAN

16 120333130004 ILHAM MAULANA

17 120333130132 SIDIK AKMALUDIN

18 120333130453 FAHMI HASAN

19 120333150364 LUBBAN AHSANUL JIHAD

20 120333170332 SALWA FITRA RAMADHAN SAFA'AT

21 120333190369 MUAMMAR AUZAN GIBRAN

22 120333190453 ELVA NI'MATAL UMMAH

23 120333270130 FAJAR RAYHAN

24 120333310213 OKTAVIYANTI

25 120333310341 MUHAMMAD SYAUQI AZADI

26 120334050388 QISTIN TANIYAH NUR

27 120334050503 M. YUSUP

28 120334050659 ARRY SAKTI AL FARIDZI PERMANA

29 120334110083 FAKHRA ANNABA PIAWAI

30 120334110639 QONITTA RAISYA MEDINA ARYA

31 120334170659 SHERYL CHAITRINA AVELIAPUTRI

32 120334190264 NADIA ADE PUTRI

33 120334190588 FAHMI SHUB'HAN FAUZAN

34 120334250423 ISMI SITI NURZAHRA

35 120334250753 TAUFIK HIDAYAT

36 120335010039 LESTARI WURYANDANTI UTAMI

37 120335030323 MUHAMMAD ISMAIL

38 120335050315 NURUL SIDIQAH

39 120335050415 NABILA SHOVINA PUTRI

40 120335050529 MOCHAMMAD FAUZAN MUTAWALLY

41 120335150783 FEBRIANSYAH DHARMA FAHREZA

42 120341031611 MUHAMMAD YUKA

43 120341051244 ANISYA MAULIDINA

44 120341071127 SHELA ARYANTI

45 120341150407 SRI SUMIATI

46 120341410337 AGUNG MI'RAJ FAJAR

47 120342290239 ADE NOVIT VALGUNADI

48 120352130269 ZALFA FEBRIANA

49 120362250617 AGLIS SARSA KUSUMA

50 120391390021 MUHAMAD ADITYA NUGRAHA



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342587 - DESAIN KOMUNIKASI VISUAL

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120121010296 JULIUS GEA

2 120121430778 STEFANIA SITOMPUL

3 120182050117 DAMAR NISA NADIRA

4 120191210360 MUHAMMAD HASBI ASHIDIQ

5 120192090151 NISA NUR HAYATI

6 120311010216 AULIA ZAHRA LATIFA

7 120311030156 VICKY UNIQA

8 120311130020 HANIF ROMADON FARROSI

9 120311190125 MUSTAQIM NUR

10 120312010152 SABRINA RUTH ABELIA PANGGABEAN

11 120312210572 EZRA MENTARI SYARIFANIA

12 120321330294 PUTRI ANISAH

13 120321630733 HILMA RIF'ATUL FITROH AL MAUSULI

14 120321670514 SUKMA MIRZA ALIFYA

15 120323130308 WILIA HABBEL

16 120323170674 SYIFA AULIA HASSANI

17 120323270156 FIRA RAHMALIA HERMAWATI

18 120323391419 ELSAFIRA THALIA MARSHA

19 120323451535 MELIANA TIAS SAGITA PUTRI

20 120323550893 NOVITA TIURMA ELIZABETH

21 120331330240 SALMA DWI AMALIA

22 120332010135 MAGVIRA AULIA LARASATI

23 120332010172 BENEDICTA ANGELINA AVERIL

24 120332010256 RISKHA IRRYANI SUHENDRO

25 120332010287 TYARA NISSA AULIYA

26 120332010668 KELANA RAKKI

27 120332030355 HAFIZ AKBAR RAMADHAN

28 120332030608 KARINA JODIE

29 120332070447 SHAKIRA SALSABILLAH WANIZAR

30 120332070779 SITI LEILANI SRININGSIH

31 120332150768 FAUNDRA DEVI ARIESTANNYA ANANDA BUDDY

32 120332170093 SALWA AULIYAA CHAERUNISAA

33 120332190077 M. ASSAUKI HILWAN ALFARISI

34 120332190214 HAIFA QINTHARA FADHILAH KRISNADI

35 120332190392 KHILDA NURUL FITRIA

36 120332190497 ILHAM NURACHMAN

37 120332230294 MUHAMAD ILHAM AULIYA

38 120332230388 JANE JOSEPHINE WIDJAJA

39 120332270394 KENTZIERRA KABHIRZA PUSPITA MULYA

40 120332290388 SALLY FRAPIAN FRANS

41 120332330011 MUHAMMAD NAUFAL ANSHORI ABDUSYAHID

42 120333030331 MIA ARIF APRILIYANI

43 120333210379 EZHA PUTRI ANDAFANI

44 120333250506 RAISSA PERLITA BIANTARI

45 120334010093 DIMASDANI NURUL HILAL

46 120334030543 SHERYL MARELISA BARAHAMA

47 120334050225 SYIFAA RESTIWARA SYAHWALANI

48 120334130248 SAFA NADLIA FAUZIAH

49 120334130360 DESTI FITRIYANI

50 120334170083 MUHAMMAD GUNTUR EFENDI

51 120334170688 ABDULLAH HILMAN

52 120334190451 SHAFA SALSABILA PRATAMASARI

53 120334210497 ALIFAH DINI SISWANTORO

54 120334230216 ZAHRA NUR HALISA

55 120335030099 MUHAMMAD FAIKAR AL BASYSYASY

56 120335030300 NASHIR IKHWAN NURDIN

57 120335030621 FADIA MAHARANI PITALOKA

58 120335070544 INSAN KAMIL MAULANA

59 120335070760 DHIANDRA LUTFIAH HANIFA

60 120335110629 HAWWA 'AINAA ISHAK

61 120335130753 SAFIRA YULINA AINISA

62 120341010044 SAMUEL JOHANES

63 120341090208 EVANO ARMANDIO

64 120341111885 ZATA AMANI SANTOSA PUTRA

65 120341150446 DZAKI AZIZ NUGROHO

66 120341490436 NABILAH FIKRIYAH SUHAELI

67 120342270004 NAURA SALSABILA

68 120511010002 TASSYA NURFITRI KURNIA

69 120511190534 ARSEL THORIQ AL-RASYID

70 120511210440 NAJMA SYIFA FILZATU KHAERAWAN



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342595 - PENDIDIKAN PARIWISATA

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120131030364 AISYAH AMALIA

2 120143310127 FATMA LESTARI

3 120182030118 SYAFIRA DINI ARVITA

4 120311110098 MARCEL OCTAVIANO

5 120312010400 ANDHIKA DHARMAWAN FIRDAUS

6 120312090059 SALSABILA

7 120321270629 SARAH SAHIRA

8 120321470898 BANGKIT KHARISMA INSAN PENGAYOM

9 120321570676 SHAFIRA NUR AZIZAH

10 120321710319 VANYA ZALFA RHEANANDA

11 120321750271 RENA PIOLETA

12 120323391026 RAIHAN SYAHPUTRA UTOMO

13 120323450695 SHIVA ANNISYA

14 120323451477 ARIEL PUTRI AMARA

15 120323611234 NABILA ZAHRA EKASARI

16 120323651510 DEWI TRI WAHYUNINGSIH

17 120324630232 DEVITA APRILIANI

18 120332050142 RAGIELL PUTRA ANUGRAH

19 120332050745 TIARA PUSPA NARESWARI

20 120332190325 APRILLA SALMA ANDROMEDA

21 120332230238 DIKA FAHRUL FEBRIAN

22 120332390090 MARIO DETALIM

23 120333310303 GIYA IMAM MUWAFIQ

24 120333310430 MUHAMMAD TARQI SEMBADA

25 120334030100 MUHAMMAD MAULANA SADEWA

26 120334030523 ANGGI PUTRI PRAMESWARI

27 120334030578 SHIMA SRI RAHAYU

28 120334050231 NISA NURFATIMAH

29 120334110014 TRIXIE PAVELLA BOLI

30 120334110337 NURJANNA SAFITRI EKA ZAHRIE

31 120334150278 DINI YUNITA PERMATASARI

32 120334190130 MUHAMMAD MIZAN RAKHMANDA

33 120334190379 LUSI RAHMAWATI

34 120334190730 PUSPITA NURFADHILAH

35 120334230057 NAJLA NADHIFA

36 120334270114 TIARA

37 120335090368 MARIA TRI OCTAVIANI SIMBOLON

38 120335130591 NADYA SHAVIRA CAESARA

39 120335150031 NAYLI NURCAHYANI

40 120335150139 RAFLI ANANDA YUSTIAN

41 120335170697 HAMADA JAYA WISESA

42 120341011327 ASRI FADHILAH

43 120341090633 SHALVIAN YOGA LUTHFIANTO

44 120341110070 SALSABILLA

45 120341130747 ALFA ZULFA MUSTHAFA

46 120391430003 ADHIRA NURUL ADHIANTI



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342606 - FILM DAN TELEVISI

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120111150420 GILANG ASMARA

2 120171310030 RIYU WANSYAH

3 120181190023 BUANA DARMA WANGSA

4 120311030366 RAI SANGGARA

5 120312110407 LUTHFI ARYADINATA EFFENDI

6 120321670686 SENO MAULANA

7 120323010545 FADHLAN IRSYAD RABBANI

8 120323010617 VANESYA DIFITRI

9 120323530015 AFIF DARMAWAN

10 120323530866 MUHAMMAD FARID AKBAR

11 120332050223 MUHAMMAD KHOFFI JAMALUDIN

12 120332130687 SHAILA SHAVIKA RHADIVA CRINATA

13 120332230006 SULTAN RIZKY ADI PERDANA

14 120332230657 MUHAMMAD RIFKI

15 120332290041 ARIF PATRIALIS HADITOMO

16 120332310265 MUHAMMAD KRISNAWAN

17 120332350511 REZA PAHLEVI SUGIANTO

18 120332390323 ISMAIL NOER ARDHI

19 120333010341 DENI MAULANA DIPRAJA

20 120333150466 ADITYA WIRADIMADJA

21 120334010299 HENDRIX ALAMSYAH

22 120334030744 MUHAMMAD RIFQI YUDANTARA

23 120334050327 DWI ANGGYAN

24 120334050491 RICO FERDIANSYAH

25 120334150251 MUHAMMAD RIDWAN SHOLEHUDDIN

26 120334150320 ALIFAH NURUL GHAITSA

27 120334150527 ADZKA ANANDA PUTRA

28 120334150703 FAIRUZ FIRDAUS

29 120334150713 ANISA MEIRAYANTI

30 120334190660 RISKY NOER SAFITRI

31 120334210492 MEIRA RAI RIZQITA

32 120334230164 HIZWA JANUAR MUHAMMADI

33 120334230723 WILDAN MUHAMAD RIDWAN

34 120334270242 BAGUS SYAH PUTRA

35 120335010031 MUHAMMAD LUTHFAN MAWARID

36 120335030100 FIERY AGUSTIAN RIZBANI

37 120335030427 RANGGA RIZKI PRAMUKTI

38 120335090206 PANJI CHRISTIANTO HERLAMBANG

39 120335150679 GISYAHRANI PUTRI ADLINA

40 120335170054 KINANTI PUTRI ROSANTIKA CAESARINI

41 120335170400 FAJRI NUR HIDAYAT

42 120341030773 RAISAN NUR HAFIZA

43 120341050331 DERIEL RAYU SUDIRO

44 120341110825 AMIRAH DWI FITRIANI

45 120342170074 DISYA SYAHDIWI

46 120342390187 DEDE YUSRIADI PAMUNGKAS

47 120342510001 NURIA MATTIN

48 120342550145 SYAHID ABDUL ROHMAN

49 120372030313 HUSAIN RABBANI

50 120731110141 VANIA QANITA DAMAYANTI



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342614 - BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA)

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120121191431 ADITYA AKBAR PRASETYO

2 120141290333 FARIDZ AULIA

3 120141330158 TIARA PUTRI

4 120142170767 MUHAMMAD MUFTI ABDULLAH

5 120161150333 AGRA FADHIILA TAMARA

6 120181030114 STELLA KOVA

7 120191070365 MUHAMMAD DITO MARCELINO

8 120311310131 RIF'ATUL ULYA

9 120312190185 ANUGERAH TIRTA KENANGA UNGGUL MITRA MANDIRI

10 120312210046 DONNY KARUNIA PRATAMA

11 120321010332 MICHAEL ABRAHAM SIAHAAN

12 120321210276 NUR AKMAL RAMDANI

13 120321570256 AZIZAH GHINA AULIA

14 120321570355 MUHAMMAD FARHAN HANIF EFFENDI

15 120321630842 INES SARASWATI

16 120323110033 RAHMALIA PUTRI

17 120323170608 ALI AKBAR ALKATILI

18 120323550474 DONI FIRMANSYAH

19 120323631323 LANINA ASTRID CHRYSANT VRIJ

20 120331010052 FAHMI FADILLAH

21 120332170485 RHEHAN MUZAKY

22 120332330109 MUHAMMAD FATHUR RAMADHAN

23 120333090431 GINA CISSY APRILIA

24 120333170497 AI SOLIHAT

25 120333190029 FAIZAL ADIPRASETYA PURNAMA PULUNGAN

26 120334190305 HERDI HERYADI

27 120335150458 AGUSTA MAOLANI

28 120341050725 MITA AMALIYATUL HAYAT

29 120341090374 HANIF PRADIKA INDRADI

30 120341450224 NADIYAH HUSNIYAH

31 120342090053 REYHAN ARYA NUGRAHA

32 120342210033 INDRA SATRIA NUGRAHA

33 120342210203 SUCI RAMASIAH

34 120342250008 ALIFIA FATIMATUN NAZYA

35 120342250010 ARYA BUDI SAPUTRA

36 120342470229 MUTIARA PUTERI UTAMI

37 120911150115 REYHAN QATRUNADA USLU



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342622 - SENI MUSIK

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120321470676 WINNA SANGAP

2 120323290804 ARYANTO DHARMAPUTRA SUTOPO

3 120323350486 ZAELANI AL AKBAR

4 120323391492 BAGUS PUSAKA LAZUARDI

5 120324570030 RICHARDO LUKAS

6 120331050145 DHEA AMANDA SEPTIAWATI

7 120331290260 NENG ELA PUTRI EDI YANTI

8 120331430068 MUHAMMAD KEMAL AFIF

9 120332010461 RADITYA ALIFAMUGHNI

10 120332030483 AGINTA RION PUTRA

11 120332070486 SULTHAN RAFLY FASYA

12 120332110691 RADEN KINANTI NIMAS AYU RISMANIZAR

13 120332150692 MUHAMMAD INSAN KAMIL DARMAWAN

14 120332190158 JEREMIAS GERALD JEVIAN

15 120332190166 RONALDY BINTANG NUGRAHA

16 120332310260 HUSNI NOER HAKIIM

17 120332310486 MUHAMMAD NAUVAL BAHRIYAL ROVA NUGRAHA

18 120333030294 RIVA AHMAD FAUZI

19 120333170040 IRAWAN EKA PUTRA TANJUNG

20 120333230425 IQBAL FUJI MAHESA

21 120334010540 KUSDANE

22 120334030280 RAMANDA SYACH PUTRA MUNANDAR

23 120334030377 VIRGI ANDRIAN MAYADA

24 120334030772 AJI NALENDRA PERMANA SIDIQ

25 120334050259 HARDIANSYAH MAULANA CAHYA

26 120334050417 JOSEPHINE ADIEL SUHENDRA

27 120334090216 AHMAD MAULANA AHSAN

28 120334090546 FAISAL NOOR FADILAH

29 120334110258 ALVINAL XAFAREL

30 120334130181 RANGGA SADEWA MUKTI

31 120334130690 ATHARIQ DWI RIZKY PRATAMA

32 120334150628 MOHAMMAD ALIF AGUNG NUGRAHA

33 120334150687 MUHAMMAD DZAKIR NASRULLOH

34 120334170337 VICCO VIDIANA NYMAN

35 120334170699 RAMANDA WINARDIYANTO

36 120334190354 MUHAMMAD FARHAN NURROHMAN

37 120334190762 CANDRA KURNIA

38 120334210595 MELDHA DWI SASTY A BERNAS

39 120334270122 M. RASYID RIDHA

40 120335010003 DICKY PERDANA

41 120335010676 GRACIA ANASTASYA

42 120335050471 SINATRIA PUTRA MAULANA

43 120335070273 MUHAMMAD ARYA FAHLEVIE

44 120335070338 MUHAMAD LUTHFY MUJADID

45 120335070814 AZRIEL FAUZIAN WITARA

46 120335090024 YUSUF AULIA PRATAMA MUHARRAM

47 120335090230 YEMIMA MAYORETA

48 120335110165 MOCHAMAD RIFALDO DIVIAN PRATAMA

49 120335110348 BOB RIO SAPUTRA SINAGA

50 120335130116 GALUH 'AZMI RIDHALLAH IRAWAN

51 120335130483 AGUNG TRESNA ANUGRAH

52 120335150025 FAJRI GUSTI PERDANA

53 120335150191 CANDRA AGUSTIAN

54 120341030589 ANDHIKA DZAKI NAUFAL

55 120341051644 GANGGA AFRADIGA WINANDAR

56 120341131893 SANDI PUTRA IKHSAN

57 120342270240 RACHMA SUNDARI

58 120392330002 DANDI HAFIDDIN

59 120392450031 FAIKAR RAMADHAN HIDARLAN

60 120392650019 ISMAIL FAWWAZ AL HASYIR