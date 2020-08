Accor Sambut Tamu dengan Penawaran Fleksibel Serta Meluncurkan Sertifikasi ALLSAFE

TRIBUNJABAR.ID - Accor, salah satu operator hotel internasional terbesar di dunia, menyambut para tamu untuk kembali melakukan perjalanan dengan penawaran fleksibel, sambil memastikan sebuah pengalaman yang aman berkat protokol standar & operasional kebersihan yang ketat.

Sertifikasi ALLSAFE telah dirancang untuk keamanan semua tamu dan karyawan.

Label ALLSAFE Accor adalah daftar komprehensif Prosedur Operasi Standar, yang dibuat bersama Bureau Veritas dan otoritas medis terkemuka di seluruh dunia, untuk memperkuat kepercayaan dan keyakinan dalam perjalanan.

Chief Operating Officer, Accor Malaysia, Indonesia, Singapore and South Asia, Garth Simmons mengatakan, pihaknya menyiapkan lingkungan yang aman dan higienis bagi para tamu yang kembali melakukan perjalanan, berbisnis, bersatu kembali dengan teman, dan menghabiskan waktu bersama orang yang mereka cintai di hotel-hotel yang mereka kelola.

"Kami menerapkan ALLSAFE yang sudah dijalankan di seluruh jaringan hotel kami di Indonesia untuk memberikan jaminan bahwa setiap hotel telah menjalani langkah-langkah keamanan dan pembersihan yang ditingkatkan untuk melindungi tamu dan karyawan kami. Kami berharap mereka dapat kembali ke hotel-hotel kami dengan aman dan perasaan tenang," katanya.

(istimewa)

Get Inspired Now For A Later Stay – penjualan voucher hotel

Masuki liburan mendatang Anda di lebih dari 80 hotel mewah hingga ekonomi Accor di Indonesia dengan Get Inspired Now For A Later Stay - penjualan voucher hotel.

Voucher paket 2 malam dengan potongan harga hingga 50 persen dapat Anda menikmati sekarang untuk menginap di kemudian hari.

Jika Anda tidak yakin apakah akan menginap, bersantap atau menikmati pengalaman spa di hotel kami, voucher bernominal dengan fleksibilitas yang lebih besar adalah yang Anda butuhkan, dengan nilai tambahan 20 persen - bayar hanya Rp 500.000 dan dapatkan nilai Rp 625.000.

Anggota setia Accor Plus kami dapat menikmati tambahan diskon 10 persen untuk semua voucher.