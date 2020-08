Mau Ucapkan Selamat HUT ke-75 RI pada 17 Agustus Pakai Bahasa Inggris? Ini Kumpulan Ucapannya

TRIBUNJABAR.ID - Setiap 17 Agustus, masyarakat Tanah Air merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 2020 ini adalah HUT ke-75 Republik Indonesia.

Kini, meski sedang di tengah pandemi, kita tetap bisa mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia kepada orang-orang terdekat.

Karena tak bisa banyak bertemu orang secara tatap muka, jadi ucapan ini dapat dikirimkan via WhatsApp atau media sosial.

Agar berbeda, cobalah kirim ucapan Hari Kemerdekaan Indonesia dalam Bahasa Inggris.

Dihimpun TribunJabar.id dari TribunSumsel.com, berikut adalah contoh ucapan Hari Kemerdekaan Indonesia dalam Bahasa Inggris:

1. We are indebted to our national heroes who lost their lives in the battle for freedom. Have a great Independence Day.

2. Celebrate hard-won freedom, honour the founding of your homeland, and we are free from foreign rule … Happy August 17th!

3. My struggle was easier because it expeled invaders, your struggle will be more difficult because it is against your own people.

4. Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. Happy Independence Day!

5. May the Indonesian flag, always flies high. Happy Independence Day

As we celebrate on this day, remember that no nation is perfect.