Selena Gomez Umumkan Kolaborasi dengan BLACKPINK, Rilis 28 Agustus

TRIBUNJABAR.ID - Penggemar Selena Gomez dan BLACKPINK pantas harap-harap cemas. Pasalnya, keduanya berkolaborasi dalam satu lagu yang segera dirilis.

"Sangat bersemangat untuk mengumumkan @BlackPinkOfficial dan saya memiliki lagu baru yang akan dirilis pada 28 Agustus," tulis Selena Gomez, bintang pop itu melalui unggahan di akun Instagram-nya, Selasa (11/8/2020).

Pengumuman tersebut datang hanya seminggu setelah YG Entertainment mengumumkan sebuah kolaborasi rahasia. Singel BLACKPINK dengan mantan kekasih Justin Bieber itu merupakan lagu kedua dari rangkaian comeback BLACKPINK menuju peluncuran full album perdananya.

Grup yang beranggotakan empat orang ini pada 26 Juni 2020 membukanya dengan singel "How You Like That".

BLACKPINK, girlband dari Korea Selatan (Instagram/@blackpinkofficial)

Sebelumnya, BLACKPINK juga sudah memastikan akan merilis full albumnya yang bertajuk The Album pada 2 Oktober 2020.

Untuk diketahui, dalam singel "How You Like That", BLACKPINK telah sukses mencatat memecahkan rekor.

Rekor tersebut seperti premiere YouTube dengan penonton terbanyak, video musik views terbanyak dalam 24 jam, sukses 100 juta views kurang dari 2 hari, 10 juta likes dalam 2 hari, dan yang lainnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selena Gomez Konfirmasi Kolaborasi dengan BLACKPINK "