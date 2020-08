Keren, Presiden Marvel Studios Dukung Joko Anwar dan Bumilangit Cinematic Universe

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

Presiden Marvel Studios dan Kepala Bidang Kreatif Marvel, Kevin Feige, memberikan dukungan kepada Joko Anwar dan Bumilangit Cinematic Universe dalam acara Disney+ Hotstar Grandfest 2020.

Di acara tersebut, diumumkan kerja sama Disney+ Hotstar dengan Bumilangit Cinematic Universe.

Selain itu, Screenplay Bumilangit mengumumkan empat aktor-aktris ternama yang akan menjadi pemeran terbaru Bumilangit Cinematic Universe (BCU).

Kevin Feige yang dikenal di dunia entertainment sebagai seseorang yang merupakan otak kreatif Marvel Cinematic Universe mengirimkan sebuah video greetings kepada Joko Anwar dan Bumilangit Cinematic Universe.

Dalam video tersebut Kevin membuka dengan ucapan "Apa kabar, Joko?” Lalu ia melanjutkan, “I know exactly what it was like to dream bringing epic stories to life and I’ve no doubt that the future of Indonesian filmmaking is in good hands. Don’t be afraid to expand that universe. All the best," ucapnya.

Dengan sambutan tersebut, nantinya film-film dari Bumilangit Cinematic Universe produksi Screenplay Bumilangit akan ditayangkan di kanal streaming Disney+ Hotstar setelah penayangan bioskopnya.

Selain itu, pengumuman lain yang disampaikan di acara tersebut adalah disambutnya empat aktor-aktris ternama Indonesia yang turut tergabung dalam Bumilangit Cinematic Universe.

Mereka adalah Christine Hakim, Reza Rahadian, Dimas Anggara, dan Jefri Nichol.

Sementara itu untuk detail mengenai proyek dan karakter apa yang mereka perankan di Bumilangit Cinematic Universe belum dapat dikabarkan.