Jabar Alami Kontraksi Ekonomi Minus 5,9 Persen,

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kontraksi ekonomi Jawa Barat sudah mencapai minus 5,90 persen. Angka tersebut berada di atas kontraksi ekonomi nasional, yakni 5,38 persen.

Situasi itu menjadi tantangan yang harus segera dijawab oleh semua pemangku kepentingan di Jabar. Sebab, dampak dari kontraksi ekonomi akan dirasakan semua elemen masyarakat. Sinergi dan kolaborasi semua pihak diperlukan agar pemulihan berjalan optimal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan, semua pemangku kepentingan di Jabar bahu-membahu memulihkan perekonomian Jabar. Ia pun optimistis perekonomian Jabar akan pulih dan kembali bergairah.

"Kita sekarang punya Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Jabar yang anggotanya terdiri dari komponen masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan birokrat," kata Setiawan melalui siaran digital, Selasa (11/8/2020).

Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar, kata Setiawan, sudah memetakan semua permasalahan ekonomi dan sedang menyusun matriks prioritas. Nilai yang dikembangkan dalam menyusun prioritas ini adalah proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, dan kolaboratif.

Sebelumnya dalam dialog ekonomi bertajuk "Peluang dan Tantangan Pemulihan Ekonomi Jabar Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Industri Perbankan", Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan, mengatakan, pemerintah menyadari bakal adanya kontraksi ekonomi, sehingga biaya penanganan Covid-19 diperbesar.

Hanya saja, katanya, ada kelambanan serapan dalam pelaksanaannya. Saat ini, serapan baru 29,82 persen atau setara Rp 366,83 triliun.

• Berbagi pada Masa Krisis Hakikatnya adalah Investasi Terbaik

“Supaya triwulan ketiga kita bisa pulih, banyak program yang segera direalisasikan, salah satunya hibah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini akan kita berikan asalkan by name by address-nya lengkap,” kata Rully.

Kepala OJK Jabar, Triana Gunawan, menyatakan, kontraksi ekonomi berpengaruh pada sektor perbankan. Pembiayaan perbankan melandai karena pandemi Covid-19.