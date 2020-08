Votre Peau Meluncurkan Produk Brightening Essence With Hyaluronic Acid And Rice Fermented

JAKARTA, TRIBUNJABAR.ID - VOTRE PEAU SKIN CARE, produk perawatan wajah (skin care) lokal Indonesia Kembali mengeluarkan inovasi baru dalam rangkaian Skin Care yang sangat bermanfaat melindungi kulit setiap orang serta tetap memberikan Kesehatan pada kulit. VOTRE PEAU BRIGHTENING ESSENCE diluncurkan guna memenuhi kebutuhan saat ini bagi kulit orang Indonesia khususnya yang memerlukan kelempaban serta rangkaian skin care yang memiliki manfaat bagi kulitnya,

Brightening Essence with Hyaluronic Acid and Niacinamide merupakan campuran dari berbagai bahan aktif dan zat yang melembapkan. Bahan-bahan tersebut didapatkan dari sumber terbaik dan diformulasikan secara khusus untuk memberikan nutrisi pada kulit.

Hyaluronic Acid dapat membantu menjaga dan mengembalikan kelembapan kulit. hyaluronic acid membantu kulit menyimpan air hingga 1.000 kali lebih banyak sehingga tekstur kulit bisa tampak lebih kenyal, lembap, dan bercahaya.

Hyaluronic Acid juga sering digunakan sebagai perawatan setelah laser maupun perawatan kecantikan lain di klinik dermatologi yang banyak menggunakan bahan kimia.

Selain melembapkan kulit, hyaluronic acid mampu membantu mencegah penyumbatan minyak penyebab timbulnya jerawat.

Bagi orang yang sering mengalami beraktivitas di bawah terik matahari, produk yang mengandung hyaluronic acid bisa membantu memperbaiki kondisi kulit yang rusak tersebut.

Niacinamide berfungsi untuk mencerahkan kulit yang kusam. Niacinamide merupakan jenis vitamin B yang terdiri dari gabungan vitamin B3 dan Nicotinic Acid. Selain manfaatnya yang berperan penting untuk kesehatan tubuh

Niacinamide tidak hanya memiliki manfaat penting untuk jenis kulit kering, tetapi juga memiliki manfaat penting bagi jenis kulit yang berminyak. Sebab, Niacinamide memiliki manfaat yang mampu menghidrasi kulit dengan baik, sehingga produksi minyak alami pada wajah juga lebih terkontrol. Hal ini juga bisa menjadi salah satu langkah untuk mencegah jerawat akibat produksi minyak berlebih. Niacinamide dapat bantu meningkatkan produksi kolagen pada kulit dan dengan begitu mampu bantu menyamarkan garis halus serta kerutan pada kulit, terutama kulit wajah.

Fermentasi beras juga bisa membuat kulit lebih cerah. Fermentasi beras mengandung banyak mineral, vitamin, dan enzim yang memberikan banyak manfaat pada kulit, seperti mengurangi flek hitam, memperbaiki warna kulit yang tidak merata dan mencerahkan kulit. Dengan penggunaan yang teratur, produk yang mengandung fermentasi beras dapat membantu mengembalikan kondisi kulit yang kusam dan juga menghambat penuaan dini.

Votre Peau Brightening Essence, dirancang agar cepat menyerap, tidak lengket pada kulit saat pengaplikasian serta dapat digunakan sebelum Serum dan Pelembap yang dimiliki oleh penggunanya. Brightening Essence dapat mengunci kelembapan pada kulit



dan mengikat kadar air yang cukup dari Pelembap atau Serum yang digunakan setelahnya sehilngga tidak menimbulkan kulit yang memiliki minyak berlebih

VOTRE PEAU Brightening Essence sudah tersedia melalui website www.maharisbeauty.com Maharis Clinic di Jl Malabar no 19 Jakarta, Jl Barito II No 5 Kebayoran Baru Jakarta, Beauty Studio by Female Daily, Sociolla, Kay Collection, Tokopedia Official Store, Shopee Official Store, Blibli.com Official Store dan beberapa Reseller kami yang tersebar di seluruh Indonesia.