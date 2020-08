Mau Ikut Pelatihan Online Gratis Dampak Covid-19 agar Tidak Sakit Jiwa? Nih Catat Jadwalnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pandemi Covid-19 tidak saja berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, maupun sektor formal lainnya tapi juga pada kesehatan jiwa.

Berbagai pola adaptasi yang terjadi pada beberapa bulan terakhir ini akibat Pandemi - Covid-19, seperti keharusan mematuhi tatanan baru, perubahan di pekerjaan dan sekolah, serta pola relasi dengan orang lain menyebabkan meningkatnya masalah gangguan mental emosional di masyarakat.

Persoalan kesehatan jiwa ini perlu menjadi perhatian,karena itu perlu juga adanya pengetahun akan pertolongan pertama pada kesehatan jiwa.

Dokter spesialis kesehatan jiwa, Teddy Hidayat.,dr.,Sp KJ (K) mengatakan, satu bentuk Pertolongan Pertama Kesehatan Jiwa adalah Mental Health First Aid (MHFA), termasuk Suicide First Aid (SFA) di dalamnya.

Studi meta analisis yang dilakukan oleh Hadlaczky et al melaporkan bahwa Pertolongan Pertama Kesehatan Jiwa dapat meningkatkan literasi kesehatan jiwa dan menangkal stigma terkait gangguan jiwa di masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana melakukan pertolongan pertama pada kesehatan jiwa, “ruangempati.com” dan “ruangtengah” menggelar pelatihan Emphatic Online Short Course and Psychiatric Emergency (ESCAPE).

"Semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan pertolongan pertama kesehatan jiwa menginisisasi pelatihan dengan metode pembelajaran yang sesuai yaitu melalui online. Karena sampai saat ini modul pelatihan melalui online belum tersedia, maka Emphatic Online Short Course and Psychiatric Emergency (ESCAPE) yang diselenggaranakan oleh ruangempati.com dan “ruangtengah," kata Teddy melalui pesan singkat, Sabtu (8/8/2020).

Ia mengatakan, salah satu bentuk Pertolongan Pertama Kesehatan Jiwa adalah Mental Health First Aid (MHFA), termasuk Suicide First Aid (SFA) di dalamnya.

Take home message dari pelatihan ini adalah membantu seseorang agar dapat berperan menjadi yang lebih baik dan lebih siap dalam menghadapi kehidupannya.

"Pelatihan singkat ini bukan dirancang agar peserta menjadi terapis atau “support group”, tetapi agar peserta mampu mengenali tanda-tanda dan memberikan pertolongan pada seseorang yang memerlukan karena tengah mengalami krisis mental dan membantunya membawa ke tenaga professional," katanya.

Selain itu, kata Teddy, peserta pelatihan menjadi lebih aktif dan peduli dalam upaya mendukung orang-orang dengan gangguan jiwa dan memiliki pikiran atau tendensi bunuh diri.



Pelatihan Singkat Online ini terdiri 2 bagian yakni

Pertolongan Pertama Kesehatan Jiwa terdiri

a. Kondisi Kesehatan Jiwa

b. Penapisan Gangguan Jiwa

c. MHFA (Mental Health First Aid)

d. Pencegahan Bunuh Diri

e. Mengatasi Serangan Panik

f. Stres Pasca Truma - Intervensi Krisis

g. Mengatasi Pasien Psikotik Yang Agresif

h. Konseling Krisis Perkawinan





Building Mental Resilience (Student) terdiri dari



a. Personality

b. Increasing Empathy

c. Leadership Assessment Test

d. Increasing Motivation

e. Assertive Training

f. Communication Skill

g. Management Stress

h. Conflict Resolution



Nara sumber Pelatihan Singkat Online adalah Psikiater, Dokter dan Psikolog di RS Melinda–2, Dosen FSRD, STEI dan DKV ITB untuk Art Psychotherapy dan Virtual Reality Therapy, Prof.Luh Ketut Suryani dr.,SpKJ(K) untuk Mindfulness Meditation.



Peserta Pelatihan Singkat Online ini adalah masyarakat dan mahasiswa yang berminat. Pelatihan akan berlangsung mulai 8 Agustus 2020, selama 16 minggu yaitu setiap Hari Sabtu Jam 09.00 sampai dengan 12.00 dan tidak dipungut biaya atau gratis.

Peserta dapat memilih apakah bersertifikat atau tidak bersertifikat. Sertifikat ditandangani oleh Kepala UPELKES Jawa Barat. Untuk peserta bersertifikat akan diberi tugas oleh Panitia sebagai bukti telah memiliki kompetensi modul tersebut dan mengirimkan laporan paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan.