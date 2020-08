Film ke-4 BTS Break the Silence: The Movie, Cek Jadwal Dirilis dan Comeback Lagu Dynamite

Grup Kpop, BTS comeback pada 12 April 2019. Kini Big Hit Entertainment merilis video teaser dan tracklist album Map of the Soul: Persona.

Konten BTS kembali menghibur ARMY, penggemar boyband asal Korea Selatan itu.

Kali ini, BTS akan merilis film terbaru mereka berjudul Break the Silence: The Movie.

Bukan pertama kalinya BTS merilis film. Bagaimana ARMY, tidak sabar bukan?

TRIBUNJABAR.ID - Boygroup asuhan Big Hit Entertainment, BTS, akan kembali merilis film terbaru mereka.

Lewat akun Twitter @bts_bighit, Jumat (7/8/2020), Big Hit Entertainment mengumumkan BTS akan merilis film terbaru mereka berjudul Break the Silence: The Movie.

Sama seperti sebelumnya, film keempat BTS ini akan didistribusikan oleh Trafalgar Releasing.

Sebelumnya, BTS merilis film pertama mereka berjudul Burn the Stage: The Movie pada 15 November 2018.

Poster film Break the Silence: The Movie (Twitter @bts_bighit)

Kemudian Love Yourself in Seoul pada 26 Januari 2019, yang memperlihatkan penampilan BTS saat konser di Seoul, Korea Selatan.

Lalu terakhir, Bring the Soul: The Movie yang rilis pada 7 Agustus 2019.

Break the Silence: The Movie akan memperlihatkan cuplikan tur Love Yourself: Speak Yourself RM dan kawan-kawan yang berlangsung sepanjang 2019.