Ghanisa Aesthetic Cabang ke-12 Dibuka di Bandung

Tribun Jabar/Agung Yulianto W

CEO Ghanisa Aesthetic and Reflexology Riffatul Minnah (kiri) dan Pemilik Ghanisa Cabang Bandung Dessy Indrawati, S ST, M KM melepas balon pembukaan Ghanisa Aesthetic and Reflexology ke-12 di Bandung di Ruko Puri Dago No B3 Arcamanik, Kamis (6/8/2020).