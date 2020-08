AHM Best Student 2020 Tantang Pelajar Kreatif dengan Konsep Baru

TRIBUNJABAR.ID - Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar kompetisi AHM Best Student 2020 dengan konsep baru yang lebih menantang bagi para pelajar setingkat SLTA (SMA/SMK/MA/MAK) semua jurusan. Kompetisi yang mengangkat tema Satu Hati Menuju Indonesia Maju ini menjadi bentuk komitmen kuat AHM untuk tetap mendorong lahirnya sumber daya manusia muda yang unggul kendati di masa sulit menghadapi pandemi Covid-19.

Memasuki tahun pelaksanaan ke-18, AHM Best Student terus disempurnakan untuk memberi manfaat lebih bagi peserta maupun penerima manfaat di sekitarnya. Pada tahun ini, AHM Best Student hadir dengan konsep pelaksanaan baru yang menyesuaikan dengan proses pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di dunia pendidikan saat ini. Keseluruhan proses kompetisi mulai dari sosialisasi, seleksi, kegiatan pengayaan ilmu, hingga penganugerahan pemenang dilakukan secara daring.

AHM_ AHMBS2020 : Peserta kompetisi memberikan penjelasan dan peragaan karya kreatif dan inovatifnya di seleksi akhir AHMBS 2019. (Istimewa)

Selain pelaksanaan kompetisi yang dilakukan secara daring, konsep perlombaan juga semakin disempurnakan sesuai perkembangan dunia pendidikan saat ini. Kategori perlombaan tahun ini dibagi menjadi 5 kategori yaitu tema pendidikan, lingkungan, kesehatan, ekonomi, serta inovasi di bidang teknologi. Keberagaman kategori ini memberi ruang lebih banyak bagi para siswa dengan berbagai minat ilmu untuk berkreasi dalam kompetisi ini.

Pengujian dimulai dengan seleksi karya tulis siswa berdasar tema yang mereka pilih dan kuasai. Peserta dengan karya tulis yang kreatif dan inovatif berkesempatan melakukan seleksi presentasi yang dilakukan daring secara bertahap mulai dari main dealer, area regional, hingga seleksi final di tingkat nasional. Para peserta diuji atas kekreativitasan gagasan, dampak yang dihasilkan, kemungkinan keberhasilan penerapan, kekuatan penyajian data dan sumber informasi, serta kemampuan presentasi yang dimiliki.

General Manager Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin mengatakan generasi muda saat ini mendapatkan pengalaman berharga dengan proses pembelajaran jarak jauh. AHM ingin memperkaya pengalaman dan wawasan para pelajar setingkat SLTA di masa yang menantang ini melalui AHM Best Student dengan konsep baru.

"Kami berharap dengan pendekatan baru, kompetisi ini semakin memberi ruang yang menantang bagi generasi muda untuk berkarya dan menggali potensi diri dalam membentuk pribadi kreatif dan inovatif untuk kemajuan Indonesia,” ujar Muhibbuddin.

Ngobrol Bareng Alumni

Pada periode sosialisasi AHM Best Student yang berlangsung sejak Agustus hingga Oktober, para peminat kompetisi dapat memperkaya pengetahuan dari podcast para alumni AHM Best Student yang berasal dari berbagai tahun angkatan dalam 17 tahun terakhir. Mereka bisa menyimak pengalaman seru dan tips dari para alumni tersebut dalam siaran Instagram Live @sahabat1hati yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 16:00 WIB. Selain itu, keseruan pengalaman alumni AHM Best Student ini juga akan hadir di akun Instagram main dealer Honda seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan berbagi pengalaman ini, AHM dan seluruh jaringan main dealernya juga mengajak para siswa menggali inspirasi dan motivasi para alumni yang sukses setelah AHM Best Student baik di bidang pendidikan, pekerjaan, maupun wirausaha. Puncak AHM Best Student akan berlangsung pada bulan November yang akan dikemas dalam acara menarik dan menginspirasi bagi anak muda untuk berpikir kreatif bagi kemajuan bangsa.