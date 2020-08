Padma Hotel Raih Sejumlah Penghargaan sebagai Hotel Pilihan di 2020 Versi TripAdvisor 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Padma Hotel di pertengahan 2020 meraih penghargaan dari TripAdvisor yang merupakan travellers choice award dengan menyabet best of the best untuk tiga propertinya, yakni Padma Resort Ubud, Padma Hotel Bandung, juga Resinda Hotel Karawang.

Presiden Direktur Padma Hotels, Tjipjanto Soerjanto mengatakan pemberian penghargaan ini telah ditentukan berdasar ulasan yang terkumpul dari para pelancong di seluruh dunia setiap tahunnya.

"Yang diperhitungkan itu dari segi kualitas, pelayanan, dan harganya juga sebagai mutu terbaik yang layak masuk dalam daftar penghargaan hingga memenangi setiap kategori penghargaannya," ujarnya, Rabu (5/8/2020).

Sebagai properti hotel bintang 5 dari Padma Hotels, yaitu Padma Resort Ubud dengan lokasi yang indah dan luar biasa di Ubud telah berhasil meraih penghargaan sebagai 17 Top 25 Luxury Hotels-World, 9 Top 25 Luxury Hotels-Asia, 21 Top 25 Hotels-Asia, 25 Top 25 Hotels for Service-Asia.

"Para pelancong dapat menjadikan Kota Bandung dan Karawang sebagai pilihan destinasi liburan keluarga. Padma Hotel Bandung dan Resinda Hotel Karawang pun terpilih menjadi hotel terbaik untuk keluarga yang diakui dengan kategori 2 Top 25 Hotels for Families - World (Padma Hotel Bandung), 1 Top 25 Hotels for Families - Asia (Padma Hotel Bandung), 16 Top 25 Hotels for Families - Asia (Resinda Hotel Karawang, managed by Padma Hotels)," ucapnya.

Padma Hotels, lanjut dia, menjunjung tinggi budaya tradisional melalui keramahan dan komitmennya yang tulus untuk melestarikan keanekaragaman dan lokalitas.

Penghargaan-penghargaan ini diakuinya dapat memotivasi mereka dalam memberikan layanan terbaik untuk ditawarkan ke pengunjung.

"Kami berharap pelayanan yang kami berikan akan membuat para tamu merasa

seperti di rumah ketika mereka menginap bersama kami," kata Soerjanto.

Dia menambahkan saat adaptasi kebiasaan baru (AKB) ini pun pihaknya menyesuaikan dengan AKB, seperti meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan memperketat protokol kebersihannya untuk memastikan kenyamanan dan keamanan semua tamu juga karyawan.