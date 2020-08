One Way di Jalan Raya Lembang, Farmhouse dan Great Asia Afrika Jadi Titik Kemacetan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, LEMBANG - Sepanjang Jalan Raya Lembang sudah dipadati kendaraan roda dua dan empat saat libur panjang Hari Raya Idul Adha, Sabtu (1/8/2020) hari ini.

Kendaraan terpantau terjadi kepadatapan yang signifikan yang didominasi kendaraan roda empat.

Dari Terminal Ledeng Kota Bandung hingga tempat wisata di Lembang yakni The Great Asia Afrika dan arah sebaliknya dari pertigaan Betrik Lembang kendaraan mengular.

Suasana arus lalu lintas dari arah Jalan Dago, Kota Bandung, menuju Kabupaten Bandung, pada Jumat (31/7/2020) sore. (Tribun Jabar/Ery Chandra)

Menurut KBO Lantas Polres Cimahi Duddy mengatakan terjadi kepadatan di Jalan Raya Lembang ini sudah terjadi dari pukul 12.00 WIB.

Duddy menjelaskan pihaknya pun langsung melakukan one way untuk mengurai kepadatan kendaraan agar tidak lebih parah.

"Kepadatan kendaraan mulai pukul 12.00 WIB, di Farmhouse dan Great Asia, di situ aja hambatannya. Dilakukan one way, dan kanalisasi pejalan kaki, one way dilakukan sudah dua kali dari siang tadi," ujar Duddy, Sabtu (1/8/2020).

Menjelang petang menuju malam, kata Duddy masih terjadi kepadataan di titik jalan seperti Jalan Panorama, dan ke arah Bandung.

"Kemacetan diprediksi dari hari Jumat sampai Minggu besok, karena faktor libur panjang, kami sudah prediksi bakal terjadi seperti ini, " jelasnyajelasnya.

Duddy menambahkan pihak pun tetap menghimbau kepada pengunjung yang ingin liburan, tetap menjaga protokol kesehatan yang selalu memakai masker, berjaga jarak dan hindari kerumunan.