KBB Mulai Ramai Pengunjung, Pengelola Tempat Wisata Diingatkan Patuhi Protokol Kesehatan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, LEMBANG - Kapolres Cimahi, AKBP Yoris Maulana mengungkapkan kepada pihak pengelola wisata di Kabupaten Bandung Barat harus tetap patuh soal protokol kesehatan.

Hal itu, guna pihaknya tidak mau kecolongan di tengah pandemi korona sekarang ini.

"Polisi akan terus mengingatkan baik pengunjung ataupun pengelolaan wisata untuk tetap menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19," ucap Yoris di Lembang, Sabtu (1/8/2020).

Yoris mengatakan pihaknya sudah mengerahkan sejumlah petugas ditempatkan di beberapa persimpangan dan gerbang destinasi wisata.

Ia menambahkan dalam momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha ini hingga besok minggu, terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan wisata Lembang dua kali lipat dibanding pekan kemarin.

"Arus lalu susah ada peningkatan dibanding Minggu sebelumnya. Tempat wisata juga sudah mulai ramai dikunjungi," kata Yoris.

Sementara itu, KBO Lantas Polres Cimahi Duddy mengatakan terjadi kepadatan di Jalan Raya Lembang ini sudah terjadi dari pukul 12.00 WIB.

Duddy menjelaskan pihaknya pun langsung melakukan one way untuk mengurai kepadatan kendaraan agar tidak lebih parah.

"Kepadatan kendaraan mulai pukul 12.00 WIB biasa farm house itu dan great asia disitu aja hambatannya. Dilakukan one way, dan kanalisasi pejalan kaki, one way dilakukan sudah dua kali dari siang tadi,

" ujar Duddy, Sabtu (1/8/2020).

Menjelang petang menuju malam, kata Duddy masih terjadi kepadataan di titik jalan seperti Jalan Panorama, dan ke arah Bandung.

"Kemacetan diprediksi dari hari Jumat sampai Minggu besok, karena faktor libur panjang, kami sudah prediksi bakal terjadi seperti ini, " jelasnyajelasnya.

Duddy menambahkan pihak pun tetap menghimbau kepada pengunjung yang ingin liburan, tetap menjaga protokol kesehatan yang selalu memakai masker, berjaga jarak dan hindari kerumunan.

"Hindari kerumunan, ke tempat wisata sudah penuh jangan memaksakan diri. Karena sudah ada aturan serta ke rumah makan juga ada pembatasan, " pungkasnya.