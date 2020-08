Beredar Foto AN, Penanggungjawab Paket Kurban dan Umrah yang Gagal Cair, Sang Pemilik Rumah Mewah

Laporan Wartawan Tribun Jabar Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Ratusan warga Cianjur dan Sukabumi yang menggeruduk rumah mewah di Kampung Limbangan, Desa Limbangansari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, kebanyakan belum bertemu dengan sosok AN sebagai penanggung jawab paket arisan yang membuat warga tergiur.

Selain untuk menanyakan paket umrah, motor, domba, dan perlengkapan rumah dan elektronik mereka juga ingin bertemu dengan sosok AN.

Yanti (45) seorang warga Pamoyanan yang ikut paket hewan kurban mengatakan, mereka hanya bertemu dengan resseler orang ketiga setelah AN.

"Urutannya, resseler, ketua, lalu ke ibu AN ini," katanya.

Menjelang sore beredar foto AN di media sosial dengan tulisan "Dimana kau AN, sungguh tega kau AN".

Dalam foto terlihat seorang ibu berjalan memakai kerudung warna hitam yang disebut-sebut sebagai AN. Foto tersebut diupload di media sosial.

Beberapa yang datang ke rumah AN juga bingung saat ditanya apakah itu sosok AN yang dicari mereka, kebingungan beralasan karena mereka belum pernah bertatap muka langsung.

Selama ini mereka hanya melakukan pembayaran melalui perantara reseller.

Namun beberapa warga lainnya yang sempat bertemu mengiyakan. Tapi foto yang beredar yang memperlihatkan AN sedang berjalan kejadiannya sudah lama.

"Itu saat ada yang meninggal, ia sedang melayat kalau tak salah, kejadiannya sudah lama," celetuk seorang warga.(