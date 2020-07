Pembakar Mobil Alphard Akui Via Vallen Istrinya ke Tetangga: Kapan Saya Nikah?

Via Vallen diaku sebagai istri oleh pembakar mobilnya

Instagram Via Vallen

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Via Vallen menyebut pembakar mobil mewahnya hanya mengada-ada saat mengklaimnya sebagai istri. Bahkan, Via Vallen mengatakan, pelaku datang dalam keadaan mabuk.

Via Vallen bercerita lagi mengenai kasus pembakaran mobil Alphard dalam acara Okay Boss yang dipandu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

“Pas dia sadar jawabannya beda-beda. Gimana mau percaya, dia (pelaku) awalnya bilangnya, ‘Via Vallen istriku, dia enggak pernah pulang’. Lah kapan saya nikah?” kata Via Vallen dalam acara Okay Boss di YouTube Trans7 Official dikutip Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

“Dia ke tetangga-tetangga bilang aku istrinya, kan aneh. Padahal enggak kenal,” sambung Via Vallen.

Dan yang membuat Via Vallen semakin khawatir, si pelaku membawa alat perdukunan.

Hal itu diketahui setelah pihak kepolisian memeriksa tas yang dibawa oleh pelaku.

“Tapi dia datang di tasnya bawa alat-alat perdukunan gitu. Pas waktu diperiksa polisi isinya itu alat perdukunan, ada jenglot, ada bulu-bulu perindu, ada bambu kuning,” ucap Via Vallen lagi.

Meski demikian, Via masih diberi keselamatan jiwa atas kejadian itu. Hanya saja mobil yang dibelinya dengan jerih payah harus ludes terbakar.

“Baru dua tahun (mobilnya) ya banyak kenangannya. Jadi mobil itu buat saya mewah banget ya, terus belinya harus ngumpulin uang, off air pokoknya jarang di rumah, tidur juga kurang buat beli mobil itu,” ucap Via Vallen.

Mobil Toyota Alphard milik Via Vallen terbakar pada Selasa (30/6/2020) dini hari sekitar pukul 03.30 WIB.

Peristiwa tersebut terjadi di Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.

Saat pertama kali mengetahui mobilnya terbakar, Via Vallen langsung panik dan meminta pertolongan lewat siaran langsung Instagram.

Petugas pemadam kebakaran akhirnya tiba di lokasi sekitar satu jam setelah ditelepon adik Via Vallen. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Via Vallen Sebut Pelaku Pembakar Mobil Mengada-ada Klaim Dirinya sebagai Istri"