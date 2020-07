Tak Mau Pacaran Sama Artis, Ini Cerita Nagita Slavina Akhirnya NikahiRaffi Ahmad

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Terkenal playboy karena sering ganti pacar, Raffi Ahmad harus membuktikan diri layak untuk Nagita Slavina sebelum keduanya menikah.

Saat pendekatan Raffi Ahmad tidak langsung mendapatkan hati perempuan yang akrab disapa Gigi tersebut.

Raffi Ahmad sempat mendapatkan penolakan dari Nagita Slavina dan tidak mudah untuk meluluhkan hatinya.

Tanpa disangka, Nagita ternyata memiliki prinsip tak ingin menjalin hubungan asmara dengan artis.

Namun, Nagita tidak menjelaskan alasan kenapa tak ingin berpacaran dengan pesohor dunia hiburan Tanah Air.

"Jadi aku dari dulu memang selalu ngomong, 'gue enggak akan pernah mau pacaran sama artis, gue enggak akan mau sama artis', selalu memang kayak gitu," ungkap Nagita.

Hingga suatu hari, Raffi mulai mendekati Nagita.

Tidak langsung melabuhkan hatinya, Nagita sempat menolaknya beberapa kali.

"Jadi 'duh, jangan dekat-dekat gue deh, ngapain sih', misalnya dia kayak 'eh pergi yuk, Gi', aneh banget sih, out of nowhere, terus tiba-tiba gitu, bertahun-tahun berteman, ngapain tiba-tiba," kata Nagita.

"Masalahnya bertemannya itu enggak pernah cariin, enggak pernah apa 'ngapain sih lu ajak-ajakin gue pergi. Duh apaan sih', enggak pernah ditanggapin," ucap Nagita melanjutkan.