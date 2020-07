Kumpulan Video dan Foto BTS di Acara Tokopedia, Lengkap! dari Lagu ON hingga Boy With Luv

Kumpulan foto dan video BTS membawakan lagu Boy With Luv dan ON di Tokipedia Waktu Indonesia Belanja.

TRIBUNJABAR.ID - Di acara Tokopedia Waktu Indonesia Belanja, BTS menunjukkan aksinya membawakan dua lagu hits dari album-albumnya, yaitu Boy With Luv dan ON.

Boy With Luv merupakan lagu utama dari album Persona yang dirilis pada 2019.

Sementara itu, lagu ON merupakan lagu utama dari album Map of the Soul:7 yang dirilis pada 2020.

Kali ini, member BTS pun menghibur penggemarnya, ARMY di Indonesia menampilkan aksi panggungnya yang epic.

Walaupun disiarkan secara streaming, antusias ARMY untuk menonton idolanya terus menggebu.

Pada Rabu (29/7/2020) malam, kata kunci BTS dan Tokopedia pun memuncaki trending di Twitter.

Mulai dari tagar #BTSdiTokopediaWIB, #TokopediaxBTS, #TerimaKasihTokopedia, hingga #TerimaKasihBTS.

Tagar tersebut memuncaki trending satu hingga empat secara berurutan di Twitter Indonesia.

Banyak penggemar yang memberikan pujian atas penampilan spektakuler BTS membawakan dua lagu di acara Tokopedia.

BTS tampil enerjik dan memukau saat membawakan lagu ON.