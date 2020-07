Kabar Terkini Vernita Syabilla usai Tersandung Kasus Prostitusi, Ini Kata Manajernya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDAR LAMPUNG - Artis berinisial VS, belakangan diketahui Vernita Syabilla, diamankan polisi terkait kasus prostitusi online di Bandar Lampung.

Sebagai manajer, Koko membeberkan kondisi terbaru Vernita Syabilla yang hingga kini masih menjalankan pemeriksaan di Polresta Bandar Lampung.

Koko mengatakan saat ini kondisi Vernita baik-baik saja.

Ia mengetahui kabar Vernita Syabilla setelah mendapat telepon dan informasi terbaru dari Polresta Bandar Lampung beberapa saat lalu.

"Kondisi sekarang sih so far so good ya. Enggak ada masalah," kata Koko saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (29/7/2020).

"Cuma selebihnya aku enggak tahu-menahu lagi," lanjutnya

Koko juga membenarkan bila artis VS yang dimaksud adalah Vernita Syabilla.

"Iya betul (Vernita Syabilla)," ucap Koko.

Ia mengatakan mendapatkan info artisnya itu diamankan pada Rabu pagi sekira pukul 10.00 WIB dari akun gosip, tak lama berselang ia mendapat telfon dari Polresta Bandar Lampung.