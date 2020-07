El Barack Anak Jessica Iskandar Soal Richard Kyle: Kalau Daddy Gak Cinta, Aku Panggil Uncle Lagi

TRIBUNJABAR.ID - Hubungan dengan Richard Kyle yang terkesan masih menggantung ternyata membuat putra Jessica Iskandar, El Barack penasaran juga.

Dikutip dari vlog Maia Estianty "El Barack Kehilangan Richard Kyle Banget", Sabtu (25/7/2020) Jessica lirih mengungkapkan sejumlah pertanyaan yang dilontsrkan El Barack saat ini.

El Barack tanya mengapa Richard meninggalkan mereka

Rindu dengan Richard Kyle, El Barack sempat bertanya kepada Jessica.

"'Mommy, kenapa daddy ninggalin kita? Kalau memang daddy enggak cinta sama kita lagi, mungkin mulai saat ini aku akan manggil uncle Richard lagi daripada daddy ya mommy,' gitu," ujar Jessica.

Tak hanya itu, ternyata El juga berpesan pada ibunya agar kuat karena akan selalu ada dirinya yang mendampingi.

"Dia bilang sama aku,'mommy be strong okay, if daddy not loves us anymore, you still have me and we will be together like long time ago,'" kata Jessica menirukan ucapan putranya.

Jessica takut El Barack panggil dengan sebutan uncle Mendengar El Barack yang ingin mengubah panggilannya kepada Richard dengan sebutan uncle membuat Jessica takut.

Dia takut kelak putranya akan merasa trauma untuk percaya pada orang lain.

"Aku cuma takut dia merasa ditinggalkan. Cuma takut kalau dia kecewa dan jadi anak yang kapokan," kata Jessica Iskandar.