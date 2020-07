Adik Kakak di Sumedang Tega Lakukan Asusila pada Anak di Bawah Umur, Cekok Korban Pakai Obat Batuk

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Dua orang pemuda yang merupakan adik dan kakak tega melakukan tindak asusila gadis di bawah umur di salah satu kampung di Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang saat korban tak sadarkan diri.

Korban yang baru berusia 13 tahun itu sebut saja Bunga, awalnya diberi minuman obat batuk cair sebanyak sebanyak 15 sachet atau setengah gelas oleh kedua pelaku berinisial RT (27) dan DA (18).

Aksi bejat kedua pelaku ini dilakukan bergiliran, terjadi pada 30 Juni 2020 pada siang hari sekitar pukul 14.00 di rumah yang kondisinya sedang sepi.

Kasatreskrim Polres Sumedang AKP Yanto Selamet, mengatakan, setelah diberi obat batuk cair, korban langsung diajak main ke rumah salah satu keluarga tersangka RT dan setelah sampai, korban merasa pusing, lalu tersangka disuruh tidur di dalam kamar.

"Kemudian, tersangka RT masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi korban sebanyak satu kali," ujar Yanto saat ditemui di Mapolres Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung, Kabupaten Sumedang, Jumat (24/7/2020).

Setelah itu, kata Yanto, tersangka RT keluar dari dalam kamar dan menuju kamar mandi. Tidak lama kemudian, adiknya RT yang berinisial DA datang dan saat itu dia langsung menanyakan keberadaan korban.

"Selanjutnya dijawab oleh tersangka RT, bahwa korban sedang berada di dalam kamar, kemudian tersangka DA masuk ke dalam kamar dan langsung menyetubuhi korban yang sedang tiduran sebanyak 1 kali," katanya.

Kejadian ini diketahui oleh keluarga korban, hingga akhirnya melaporkan kedua pelaku ke Mapolres Sumedang. Setelah mendapat laporan, polisi langsung bergerak dan meringkus pelaku di rumahnya di Dusun Pangkalan, RT 3/5, Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong pada Kamis (23/7/2020) malam.

Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "Fuck You Very Much", celana kulit panjang warna abu-abu, celana celana dalam warna kuning dan satu potong bra warna cokelat.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 81 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Untuk hukumannya maksimal 15 tahun penjara," ucap Yanto.

