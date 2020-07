Hana Hanifah Sedang Tes Mental? Ungguh Foto Terbaru di Instagram dan Tak Tutup Kolom Komentar

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Hana Hanifah seakan tidak takut dengan segala komentar netizen tentang dirinya yang beberapa waktu lalu ditangkap polisi. Dia diduga tersangkut kasus porstitusi onlinne di Medan, Sumatera Utara.

Dalam unggahan foto terbaru di Instagram, dia membuka kolom komentarnya.

Hana Hanifah mengunggah foto dengan pose tersenyum dan menuliskan, "As long as you know who you are and what makes you happy, it doesn’t matter how other see u (Selama kamu tahu siapa dirimu dan apa yang membuat mu bahagia, tidak masalah bagaimana orang lain melihatmu)."

Dibukanya kolom komentar, memancing warganet untuk meninggalkan komentar.

Mayoritas komentar berisi ledekan terhadap kasus yang menimpa Hana.

Sebagian lagi mempertanyakan kenapa Hana menutup komentarnya sedangkan ia sejauh ini merasa tidak bersalah.

"KALO EMANG NGERASA GA SALAH KENAPA HARUS DI TUTUP KOMEN NYA??? BERARTI EMNG SALAH KALO DI TUTUP," tulis akun luck.kyy08

Hana tidak terlihat menanggapi satu pun komentar dari warganet.

Dalam unggahan sebelumnya, Hana mengungkapkan dirinya akan bangkit dari masalah yang menimpanya.

Sambil mengiklankan salah satu brand sepatu, Hana bilang bahwa ia tidak ingin hanya fokus pada masalah, tapi fokus pada kesempatan.