Dinsos KBB: Bansos Dari Kemensos Tak Boleh Ada yang Dipotong Sepeser Pun

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat menegaskan segala bentuk bansos kepada warga tidak boleh ada pemotongan oleh siapa pun.

"Kalau menurut aturan Kemensos tidak diperbolehkan. Karena pendistribusian bantuan, siapa pun itu, harus sesuai dengan CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) atau BNBA (By name by address)," ujar Kepala Dinsos Bandung Barat Heri Partomo saat dihubungi, Kamis (23/7/2020).

Heri menjelaskan soal pemotongan bansos itu, tidak boleh dipaksa dan harus sukarela dari penerima.

"Jadi harusnya diserahkan dulu kepada penerima, nanti terserah si penerima, mau atau tidak. Tapi itu pun harus atas dasar sukarela, tanpa ada paksaan, tidak ada surat pernyataan," ujarnya.

Heri menjelaskan soal bantuan tidak hanya pemotongan, soal dikolektifkan penerima bansos itu dilarang.

"Enggak ada, itu hanya ide atau inisiatif dari aparat desa. Jangankan untuk pemotongan, pengkolektifan saja, kita tidak diperbolehkan," ujarnya.

Heri menambahkan pihaknya tak tahu soal ada pemotongan yang dilakukan pihak Desa Baranangsiang itu.

Dinsos Bandung Barat ke depannya akan koordinasi dengan Kemensos terkait dugaan penyelewengan dana bantuan sosial itu.

"Mau tidak mau, sisa bantuan harus dikembalikan kepada penerima, atau yang berhak. Adapun nanti setelah diterima, apakah mau diberikan atau tidak, itu menjadi hak penerima," ujarnya.

